رادیو فردا - گزارش‌ها از ایران حاکی است که مهدی محمودیان، عبدالله مؤمنی و ویدا ربانی، فعالان سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه «۱۷ نفر» دربارهٔ اعتراض‌ها، بازداشت شده‌اند. نهادی که اقدام به بازداشت آنها زده، هنوز مشخص نیست.



🔸این سه فعال سیاسی مخالف حکومت ایران و ۱۴ تن دیگر در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی نامشروع است و باید کنار گذاشته شود.



🔸آنها همچنین خواستار محاکمه آمران و عاملان کشتار مردم معترض شده بودند.



🔸سه فعال سیاسی دستگیر شده پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به حبس را نیز داشته‌اند.



🔸مهدی محمودیان روز ۱۶ دی در گفت‌وگو با رادیوفردا گفته بود که جمهوری اسلامی دیگر امکان «پوست‌اندازی» ندارد.

