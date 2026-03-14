عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومهله کردستان ایران، به نیوزویک گفت که در صورت حمایت ترامپ نیروهایش آماده آغاز عملیات زمینی علیه نیروهای جمهوری اسلامی هستند. او اظهار داشت: «اگر آمریکا تصمیم بگیرد از احزاب کُرد حمایت کند، ما میتوانیم نقش بسیار مهمی ایفا کنیم؛ شهرهای کُردنشین را از نیروهای ایرانی پاکسازی کنیم، امنیت مردم را تامین کنیم و انگیزهای بزرگ برای ایرانیان ایجاد کنیم.»
هفته گذشته گزارشهایی از تماس کاخ سفید با گروههای کُرد برای هماهنگی عملیات احتمالی منتشر شد. اما مهتدی تاکید کرد که هیچ توافقی نهایی نشده و چارچوب مشترکی شکل نگرفته است.
درگیری واشنگتن و تهران
ترامپ ابتدا از عملیات کُردها حمایت کرد اما چند روز بعد آن را رد کرد و گفت: «نمیخواهم کُردها آسیب ببینند یا کشته شوند.» ایران هم پیش از هر اقدام، حملاتی به مواضع کُردها در کردستان عراق انجام داد و سپاه پاسداران هشدار داد که هرگونه اقدام جداییطلبانه علیه تمامیت ارضی ایران سرکوب خواهد شد.
مهتدی تاکید کرد که کُردهای ایران هیچ هدف جداییطلبانهای ندارند و قصد تحریک همسایگان را ندارند. با این حال، نگرانی از تجزیه کشور در میان ایرانیان افزایش یافته است. معاون وزیر خارجه ایران، اسماعیل باقری، آمریکا و اسرائیل را متهم به سوءاستفاده از اقلیتها برای ایجاد «کشورهای شکستخورده» کرد.
رهبران مخالف هم نسبت به ائتلاف کُردها واکنش نشان دادند. رضا پهلوی، گروههای جداییطلب را متهم به نقض تمامیت ارضی ایران کرد، در حالی که مهتدی او را متهم به تفرقهافکنی میان مخالفان کرده است.
چشمانداز آینده
عبدالله مهتدی می گوید هرگونه خودگردانی مشابه عراق و سوریه باید از طریق مذاکرات سیاسی داخلی شکل گیرد: «آموزش به زبان مادری، مجالس محلی و حقوق اقلیتها باید با توافق و همکاری باشد.» او افزود که تحقق این سناریو تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و فراهم شدن آزادیهای سیاسی ممکن است. مهتدی نتیجه گرفت: «روزهای رژیم شمارهشمار است، اما نگران کشتارها و انتقامگیری هستیم؛ بقا برای آنها همان پیروزی است.»
