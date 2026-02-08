Sunday, Feb 8, 2026

22.jpgمنوتو - در حاشیه تجمع امروز هواداران سازمان مجاهدین خلق در آلمان، که به مناسبت «جشن سالگرد ۲۲ بهمن» برگزار شده بود، صحنه‌ای کم‌سابقه رقم خورد؛ مواجهه‌ای کوتاه، اما افشاگرانه.

ایمان صفتی، روزنامه‌نگار ایرانی-آلمانی روزنامه بیلد و از مخالفان جمهوری اسلامی، تنها با طرح یک پرسش، مقابل مریم رجوی ایستاد؛ سؤالی ساده درباره گذشته‌ای که سال‌هاست بی‌پاسخ مانده است.

اما پاسخی در کار نبود. به‌جای پاسخ، حمله محافظان آغاز شد؛ همراه با فحاشی، اتهام‌زنی و برچسب‌‌زنی. محافظان، تلفن‌های همراه ایمان صفتی و همکارش را به زور از دستشان گرفتند.

دقایقی بعد، پلیس وارد شد و گوشی‌ها را به صاحبانشان بازگرداند. ویدئویی که از این صحنه به منوتو رسیده، تصویری روشن از نسبت این سازمان با پرسش، نقد و پاسخ‌گویی ارائه می‌دهد؛ جایی که حتی یک سؤال کوتاه هم تاب آورده نمی‌شود.

دیپلماسی با یونیفرم نظامی؛ پیام اعزام فرمانده آمریکایی به مذاکرات ایران

