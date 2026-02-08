Sunday, Feb 8, 2026

صفحه نخست » آذر منصوری (رئیس جبهه اصلاحات) و ابراهیم اصغرزاده بازداشت شدند

arrest.jpgکانال‌های مرتبط با اصلاح‌طلبان خبر دادند که آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب «اتحاد ملت» امروز، ۱۹ بهمن، با حضور ضابطان قضایی از سازمان اطلاعات سپاه در منزل خود در قرچک ورامین بازداشت شد.

روز گذشته، ۱۸ بهمن، نیز قربان بهزادیان‌نژاد، مشاور میرحسین موسوی در تهران بازداشت شده بود. در روزهای اخیر عبدالله مومنی، ویدا ربانی، مهدی محمودیان که از امضا کنندگان بیانیه «۱۷ تن» بودند توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.

ابراهیم اصغرزاده بازداشت شد

ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی و رییس کمیته سیاسی جبهه اصلاحات ایران، در روزی که آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات نیز بازداشت شد، از سوی اطلاعات سپاه دستگیر شد.

امنیتی‌ها قبلا به برخی اعضای جبهه اصلاحات گفته بودند در صورت صدور بیانیه در همراهی با مردم آنها را بازداشت خواهند کرد.

سنگسار با "واژه"

