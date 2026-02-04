Wednesday, Feb 4, 2026

بالگرد تهاجمی روسی ام آی-۲۸ که به‌تازگی در چارچوب انتقال‌های اخیر مسکو به تهران تحویل داده شده است، در حال پرواز بر فراز پایتخت ایران. (پیشتر روزنامه فرهیختگان با اشاره به پرواز هواپیماهای فوق‌سنگین نظامی روسیه در آسمان ایران نوشته بود: تحلیلگران نظامی معتقدند محموله اصلی ایلیوشین‌های روسی، قطعات مرتبط با بالگردهای تهاجمی پیشرفته ام آی-۲۸ بوده است.)

***

