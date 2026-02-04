بالگرد تهاجمی روسی ام آی-۲۸ که به‌تازگی در چارچوب انتقال‌های اخیر مسکو به تهران تحویل داده شده است، در حال پرواز بر فراز پایتخت ایران. (پیشتر روزنامه فرهیختگان با اشاره به پرواز هواپیماهای فوق‌سنگین نظامی روسیه در آسمان ایران نوشته بود: تحلیلگران نظامی معتقدند محموله اصلی ایلیوشین‌های روسی، قطعات مرتبط با بالگردهای تهاجمی پیشرفته ام آی-۲۸ بوده است.)

Newly delivered Russian Mi-28NE attack helicopter, part of Moscow's recent transfers to Tehran, flying over the Iranian capital. pic.twitter.com/oSjRvENMk7 -- Open Source Intel (@Osint613) February 3, 2026

***