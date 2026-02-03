Tuesday, Feb 3, 2026

صفحه نخست » واکنش مکرون به تصمیم جمهوری اسلامی در تروریست خواندن ارتش های اروپایی

22.jpgایندیپندنت - امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره قرار گرفتن ارتش‌های فرانسه در فهرست گروه‌های تروریستی جمهوری اسلامی و انتشار عکس یک پایگاه نظامی فرانسوی در نزدیکی مرزهای ایران در یکی از خبرگزاری‌های وابسته به سپاه گفت: جمهوری اسلامی اول باید به مردم خود در مواجهه با انقلابی که در جریان است احترام بگذارد و زندانیان سیاسی را آزاد کند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه ۱۳ بهمن، تصویری ماهواره‌ای از پایگاه هوایی الظفره امارات متحده عربی را بدون هیچ توضیحی منتشر کرد. این پایگاه نظامی، محل حضور نظامیان و جنگنده‌های فرانسوی در نزدیکی مرزهای ایران و در ۳۰ کیلومتری ابوظبی است.

مطلب بعدی...
22.jpg
تقدیر شورای شهر تبریز از خلیل شجاع زاده

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar3-1.jpg
توجیه منوچهر هادی، کارگردان حکومتی برای شرکت در جشنواره خونین فجر
daily3-2.jpg
واکنش هنرمندان به توهین مجری شبکه افق
daily3-1.jpg
سهیلا عارف قابله نظام و دختر پزشک خمینی
oholic3.jpg
عکس هايی كه به راحتی جوايز را مال خود كردند
one3-2.jpg
پایگاه جزیره دیگو گارسیا محل استقرار بمب افکن های بی ۲ و بی ۵۲
goftar3.jpg
ازدحام در مرز ایران و کردستان عراق بعد از تهدید ترامپ به حمله
goftar2.jpg
اوضاع به ظاهر عادی پایتخت
one2-1.jpg
ژست های بازیگران حکومتی در فیلمی به کارگردانی یک آخوند در جشنواره فجر

از سایت های دیگر

یک دقیقه برای عشق: تکنیک‌های تقویت رابطه عاشقانه در ۶۰ ثانیه
بازگشت مردگان با کمک هوش مصنوعی
کاریکاتور هفته: آنچه برای آقا اهمیت دارد و آنچه ندارد
روزی که فرانسه مقابل آمریکا ایستاد: از زبان یک عکس

پر بیننده ترین ها



goftar2-1.jpg
سهراب پورناظری؛ از تولد در خانواده‌ای هنری تا تحریم جشنواره فجر ۱۴۰۴
naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
goftar6-1.jpg
محسن تنابنده بازیگری که خطبه عقدش را محمد خاتمی خواند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy