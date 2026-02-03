ایندیپندنت - امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز سهشنبه ۱۴ بهمن در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران درباره قرار گرفتن ارتشهای فرانسه در فهرست گروههای تروریستی جمهوری اسلامی و انتشار عکس یک پایگاه نظامی فرانسوی در نزدیکی مرزهای ایران در یکی از خبرگزاریهای وابسته به سپاه گفت: جمهوری اسلامی اول باید به مردم خود در مواجهه با انقلابی که در جریان است احترام بگذارد و زندانیان سیاسی را آزاد کند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه ۱۳ بهمن، تصویری ماهوارهای از پایگاه هوایی الظفره امارات متحده عربی را بدون هیچ توضیحی منتشر کرد. این پایگاه نظامی، محل حضور نظامیان و جنگندههای فرانسوی در نزدیکی مرزهای ایران و در ۳۰ کیلومتری ابوظبی است.
