Sunday, Feb 1, 2026

صفحه نخست » هگل و بازگشت ناسیونالیسم ایرانی، مسعود امیرخلیلی

Masoud_amirkhalili.jpgهگل دو بار به ایران باستان اشاره کرد: بار اول در کتاب "درس هایی در باره فلسفه تاریخ" با این گفته که امپراتوری ایران (هخامنشیان) اولین ملت تاریخی و دولت واقعی است. فیلسوف بر این باور بود که تاریخ جهان با ایران آغاز می‌شود، زیرا برای اولین بار یک دولت مرکزی اقوام و ملل گوناگون را با حفظ تنوع فرهنگی تحت یک حکومت گرد هم آورد. و بار دوم در "درس دانشگاهی در باره زیبایی شناسی" با این اظهار نظر که ایرانیان با قبول اسلام خط، مدهب و ملیت خود را از دست دادند.

اینکه ایرانیان با قبول اسلام خط و مذهب اعراب را قبول کردند یک حقیقت تاریخی است، اما بیشتر پژوهشگران معاصر ایرانی این نظریه هگل که ایرانیان با قبول اسلام ملیت خود را از دست داده اند را رد می کنند و بر این باور هستند ایرانیان با حفظ هویت و ملیت ایرانی خود مسلمان شدند. این پژوهشگران، برای اثبات نظریه خود، به فرقه شیعه اشاره می کنند که برای آنها بیشتر به عنوان یک "دین ایرانی" و یکی از ویژگی های اساسی هویت ایرانی به شمار می آید.

انقلاب اسلامی و هویت ایرانی :

به گفته جامعه شناس آمریکایی- آلمانی مارتین ریزهبرودت (Riesebrodt Martin ) انقلاب اسلامی با مقاله ی تحقیرآمیز علیه خمینی در یک روزنامه رسمی به حرکت درآمد. این روزنامه ادعا کرد که خمینی هندی است، برای سرویس اطلاعاتی بریتانیا کار کرده و شعرهای عرفانی- شهوانی نوشته است.

ریزهبرودت ادامه می دهد که عوامل مختلف فرهنگی - سیاسی در بسیج بنیادگرایی شیعی علیه سلسله پهلوی نقش داشته‌اند که مهم ترین آنها نفوذ دیدگاه‌های غربی و دو قطبی‌ شدن اجتماعی به سنتی- مدرن بود، همچنین تأکید رژیم پهلوی بر فرهنگ ملی ایران پیش از اسلام (لغو تقویم اسلامی، برگزاری جشن های 2500 ساله ) و پیشبردن پروژه سکولاریسم در حوزه‌های آموزش نیز با مخالفت شهروندان مذهبی و سنت گریان روبرو شد. (1)

رضا شاه و محمد رضا شاه اولین شاهان در تاریخ بعد از اسلام ایران بودند که آگاهانه تلاش کردند هویت از دست رفته باستانی ایران را دوباره به ایرانیان بازگردانند که موفق نشدند.

رنسانس ایرانی در انقلاب ملی (1404)

همانطور که جنبش رنسانس در ایتالیا با بازگشت به هنر و فلسفه کلاسیک یونان و روم باستان آغاز شد، همانطور هم شعار " پهلوی برمی گرده" انقلابیون ملی به معنای "تولد دوباره"، به معنای احیای فرهنگ و هنر دوران باستان ایران است.

-----------------------------------------------------------

1 - Fundamentalismus als patriarchalische Protestbewegung. Amerikanische Protestanten (1910-28) und iranische Schiiten (1961-79) im Vergleich, 1990

مسعود امیرخلیلی

مطلب بعدی...
Ali_Mirfetrous_2.jpg
انقلاب شیر و خورشید، ریشۀ قتل عام ها و چشم اندازِ آینده (بخش دوم)، علی میرفطروس‎

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily16.jpg
تینا قاضی مراد سردبیر خبری شبکه منوتو
one1.jpg
تخریب اموال عمومی توسط شورشیان ۵۷
newsoholic10.jpg
تصاوير کمتر ديده شده از ايران
goftar1.jpg
وضعیت مرز بازرگان بعد از تهدید امریکا به حمله
daily8.jpg
آلبوم نایاب عکسهای کلکسیونی شاهنشاه سال 1950 در امریکا توسط "آلفرد آیزنشتد" عکاس امریکایی
goftar31.jpg
حرکات عراقچی مشابه دیکتاتور تهران در دیدار همتای ترکیه ای
daily30.jpg
تصاویر دیده نشده از دیدار امیر بحرین از ایران در سال ۱۹۷۱
one31.jpg
تجمع عرازش حکومتی در اعتراض به تروریستی نامیدن سپاه مقابل سفارت فرلنسه

از سایت های دیگر

زبان بدن و رمزگشایی عشق در نگاه اول
فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ آشنایی
سکس، ماوراءالطبیعه و آیین‌ها در حماسه تنانه
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
goftar19.jpg
محمد نصیری فرزند مهدی نصیری و کارمند تلویزیون کانادا در کلگری کیست؟
one31-1.jpg
عکسهای تماشایی از حواشی بازی فوتبال ایران واسرائیل در سال ۱۳۴۷

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy