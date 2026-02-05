ویدیوی رسیده، شلیک مستقیم سرکوبگران به چند رهگذر در جریان سرکوب‌های ۲۰ دی‌ در منطقه ستارخان تهران را نشان می‌دهد. در این تصاویر، ماموران موتورسوار با توقف کنار پیاده‌رو، اسلحه را به‌سمت چند عابر --که به نظر اعضای یک خانواده‌اند-- نشانه رفته و بدون هشدار، به قصد کشت شلیک می‌کنند. pic.twitter.com/nkvN537zQt