Thursday, Feb 5, 2026

صفحه نخست » جابه‌جایی مرموز کاروان نظامی آمریکا از سوریه به‌سوی اقلیم کردستان عراق

خبرنامه گویا - تصاویر منتشرشده از جابه‌جایی کاروان ائتلاف به رهبری آمریکا از پایگاه الشدادی در شمال‌شرق سوریه به‌سوی اربیل در اقلیم کردستان عراق، گمانه‌زنی‌های تازه‌ای را برانگیخته است. برخی تحلیل‌گران این انتقال غیرمعمول و بی‌توضیح را بخشی از یک بازآرایی نظامی می‌دانند که می‌تواند با سناریوهای احتمالی اقدام نظامی آمریکا علیه ایران مرتبط باشد؛ به‌ویژه در صورتی که مذاکرات جاری یا پیش‌رو در عمان به نتیجه نرسد.

***

مطلب قبلی...
shootingbanner.jpg
شلیک مستقیم به چند رهگذر در خیابان
مطلب بعدی...
farahani.jpg
هشدار گلشیفته فراهانی نسبت به مداخله نظامی خارجی

