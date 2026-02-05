خبرنامه گویا - تصاویر منتشرشده از جابه‌جایی کاروان ائتلاف به رهبری آمریکا از پایگاه الشدادی در شمال‌شرق سوریه به‌سوی اربیل در اقلیم کردستان عراق، گمانه‌زنی‌های تازه‌ای را برانگیخته است. برخی تحلیل‌گران این انتقال غیرمعمول و بی‌توضیح را بخشی از یک بازآرایی نظامی می‌دانند که می‌تواند با سناریوهای احتمالی اقدام نظامی آمریکا علیه ایران مرتبط باشد؛ به‌ویژه در صورتی که مذاکرات جاری یا پیش‌رو در عمان به نتیجه نرسد.

New footage shows a U.S.-led coalition convoy moving from Al-Shaddadi base in northeastern Syria, reportedly heading toward Erbil in Iraqi Kurdistan following the withdrawal. pic.twitter.com/EeQ0vBXrdq -- Open Source Intel (@Osint613) February 5, 2026

