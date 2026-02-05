علی مطهری، نایب‌رییس پیشین مجلس، در یک مصاحبه تلویزیونی در شبکه افق در واکنش به اعتراضات اخیر در ایران، نارضایتی مردم از حکومت را «بهانه‌گیری» خواند و با تاکید بر اینکه در حال حاضر در کشور «آزادی نسبی»‌ وجود دارد گفت: «چرا اعتراض می‌کنید؟!»

علی مطهری در این برنامه می‌گوید: «الان...