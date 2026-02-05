ایندیپندنت فارسی - واکنش به اعتراضات اخیر در ایران، نارضایتی مردم از حکومت را «بهانهگیری» خواند و با تاکید بر اینکه در حال حاضر در کشور «آزادی نسبی» وجود دارد گفت: «چرا اعتراض میکنید؟!»
علی مطهری در این برنامه میگوید: «الان دیگر جامعه در آزادی کامل است.
خانمها هر جور میخواهند بیرون میآیند. مشروبات الکی هم راحت میتوان تهیه کرد.
پس دیگر چرا بهانه میگیرید و اعتراض میکنید؟!»
این صحبتها در حالی مطرح شده است که معترضان در جریان انقلاب ملی ایران مخالفت خود با نظام جمهوری اسلامی را اعلام کرده و شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند.
