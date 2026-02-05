Thursday, Feb 5, 2026

صفحه نخست » مطهری در واکنش به کشتار جمعی حکومت: «مشروب و بی‌حجابی هست، پس چرا اعتراض می‌کنید؟»

motahari.jpgایندیپندنت فارسی - واکنش به اعتراضات اخیر در ایران، نارضایتی مردم از حکومت را «بهانه‌گیری» خواند و با تاکید بر اینکه در حال حاضر در کشور «آزادی نسبی»‌ وجود دارد گفت: «چرا اعتراض می‌کنید؟!»

علی مطهری در این برنامه می‌گوید: «الان دیگر جامعه در آزادی کامل است.

خانم‌ها هر جور می‌خواهند بیرون می‌آیند. مشروبات الکی هم راحت می‌توان تهیه کرد.

پس دیگر چرا بهانه‌ می‌گیرید و اعتراض می‌کنید؟!»

این صحبت‌ها در حالی مطرح شده است که معترضان در جریان انقلاب ملی ایران مخالفت خود با نظام جمهوری اسلامی را اعلام کرده و شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند.

