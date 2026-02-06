Friday, Feb 6, 2026

صفحه نخست » راستی آزمایی زنده فرداد فرحزاد در مقابل صحبتهای آرش عزیزی

22.jpgآرش عزیزی : ترامپ آقای پهلوی رو نپذیرفته

فرداد فرحزاد: ترامپ کجا همچین چیزی گفته؟

آرش عزیزی: علی جوانمردی گفته

فرداد فرحزاد: دولت آمریکا سخنگو داره، وزارت خارجه داره، شما نمیتونی ناظر بخش فارسی صدای آمریکا رو به عنوان سخنگوی دولت آمریکا حساب کنید که ...

