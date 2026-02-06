ایندیپندنت فارسی - دیوید بکام، ستاره بریتانیایی فوتبال ویدیویی از خود حین پختن نان در تنور در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «شغل جدید!» بکام که به قطر سفر کرده بود، در یک رستوران ایرانی به نام «کبابی طیب» در دوحه، جوجه کباب و کوبیده خورد و قرار دادن نان در تنور داغ را نیز تمرین کرد.

دیوید بکام، ستاره بریتانیایی فوتبال ویدیویی از خود حین پختن نان در تنور در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «شغل جدید!» بکام که به قطر سفر کرده بود، در یک رستوران ایرانی به نام «کبابی طیب» در دوحه، جوجه کباب و کوبیده خورد و قرار دادن نان در تنور داغ را نیز تمرین... pic.twitter.com/O6kX5nEhVy -- IndyPersian_LifeStyle (@IndypersianLife) February 6, 2026

***