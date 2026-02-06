Friday, Feb 6, 2026

صفحه نخست » بکام در نقش نانوا؛ تجربه متفاوت ستاره انگلیسی در کبابی ایرانی «طیب»

ایندیپندنت فارسی - دیوید بکام، ستاره بریتانیایی فوتبال ویدیویی از خود حین پختن نان در تنور در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «شغل جدید!» بکام که به قطر سفر کرده بود، در یک رستوران ایرانی به نام «کبابی طیب» در دوحه، جوجه کباب و کوبیده خورد و قرار دادن نان در تنور داغ را نیز تمرین کرد.

***

مطلب قبلی...
22.jpg
ماجرای بدهی ۱۰۷ دلاری تریتا پارسی؛ روایت آرش آرامش پس از ۱۴ سال
مطلب بعدی...
22.jpg
راستی آزمایی زنده فرداد فرحزاد در مقابل صحبتهای آرش عزیزی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar6.jpg
عرض اندام پرستوهای خامنه ای دیکتاتور در تهران
daily6.jpg
سیرک خامنه ای برای نیمه شعبان
one6.jpg
آفتابی شدن احمدی نژاد بعد از مدتهادر مرقد خمینی به مناسبت دهه فجر
oholic26.jpg
۶ عبارت حیاتی برای دلداری دادن
goftar6.jpg
ژن های خوب جمهوری اسلامی از تهران تا منهتن
daily21-1.jpg
سرنوشت شوم روسای جمهوری اسلامی
goftar5-1.jpg
پروپاگاندا تازه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در میدان ولیعصر
daily16.jpg
روشنفکرانی که مدعی شدند خمینی انقلاب ۵۷ را از آنها دزدید

از سایت های دیگر

تعرض جنسی به رئیس‌جمهوری مکزیک در ملاء عام
منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
ایران در آستانه انقلابی مانند انقلاب ۱۹۷۹ قرار دارد
قیمت روزانه ارز، دلار، یورو و پوند

پر بیننده ترین ها



euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
dqily8.jpg
اعلام برائت فرزند نامدارترین خلبان شهید از جمهوری اسلامی
one23.jpg
عصمت الملوک دولتشاهی محبوب ترین همسر رضا شاه
dentist_052922.jpg
مادر دندان‌پزشکی ایران را بیشتر بشناسیم

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy