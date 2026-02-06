آرش آرامش : یادآوری دوستانه من هنوز ۱۰۷ دلار کرایه تاکسی از تریتا پارسی طلبکارم.
۱۴+ سال پیش گفت «میدم-میدم»، رسیدشو نگه داشت، پولشو بده. بعدشم منو بلاک کرد.
قبل از اینکه کیفرخواست، تحریم یا فریز اموال اوضاع رو پیچیده کنه، فقط بدونی با احتساب تورم الان شده ۱۵۰ دلار. تسویه کن قهرمان
من عضو یک گروه دانشجویی در دانشکده حقوق استنفورد بودم که او تریتا پارسی و چند مهمان دیگر را دعوت کرده بود تا بهعنوان سخنران درباره سیاست خارجی آمریکا و ایران صحبت کنند. وقتی در پارکینگ دیدمش، گیرِ افتادم پول تاکسیشو بدم! https://t.co/B6gzGFBsD1-- A. Ari Aramesh (@AriAramesh) February 6, 2026
