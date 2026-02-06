Friday, Feb 6, 2026

صفحه نخست » ماجرای بدهی ۱۰۷ دلاری تریتا پارسی؛ روایت آرش آرامش پس از ۱۴ سال

آرش آرامش : یادآوری دوستانه من هنوز ۱۰۷ دلار کرایه تاکسی از تریتا پارسی طلبکارم.

۱۴+ سال پیش گفت «می‌دم-میدم»، رسیدشو نگه داشت، پولشو بده. بعدشم منو بلاک کرد.

قبل از اینکه کیفرخواست، تحریم یا فریز اموال اوضاع رو پیچیده کنه، فقط بدونی با احتساب تورم الان شده ۱۵۰ دلار. تسویه کن قهرمان

arameshtweet.jpg
HAe0FOZXkAAUQFS.jpg

***

مطلب قبلی...
shasti.jpg
یک دهه شصتی مصمم
مطلب بعدی...
arnz.jpg
فصل مشترک چپ و ولایت فقیه

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar6.jpg
عرض اندام پرستوهای خامنه ای دیکتاتور در تهران
daily6.jpg
سیرک خامنه ای برای نیمه شعبان
one6.jpg
آفتابی شدن احمدی نژاد بعد از مدتهادر مرقد خمینی به مناسبت دهه فجر
oholic26.jpg
۶ عبارت حیاتی برای دلداری دادن
goftar6.jpg
ژن های خوب جمهوری اسلامی از تهران تا منهتن
daily21-1.jpg
سرنوشت شوم روسای جمهوری اسلامی
goftar5-1.jpg
پروپاگاندا تازه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در میدان ولیعصر
daily16.jpg
روشنفکرانی که مدعی شدند خمینی انقلاب ۵۷ را از آنها دزدید

از سایت های دیگر

کاریکاتور: افتتاح کلینک عمل ترک حجاب
کاریکاتور: ادعای پیروزی از نوع علی خامنه ای!
روزی که ونزوئلایی‌ها قصد ترور نیکسون را داشتند
قیمت روزانه ارز، دلار، یورو و پوند

پر بیننده ترین ها



euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
dqily8.jpg
اعلام برائت فرزند نامدارترین خلبان شهید از جمهوری اسلامی
one23.jpg
عصمت الملوک دولتشاهی محبوب ترین همسر رضا شاه
dentist_052922.jpg
مادر دندان‌پزشکی ایران را بیشتر بشناسیم

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy