خبرنامه گویا - ویدیو زیر شکاف عمیق در سیاست‌های «چندفرهنگ‌گراییِ بی‌مرز» در غرب را عیان می‌کند؛ جایی که به نام "شمول‌گرایی"، مرزهای قانونی، شفافیت دموکراتیک و حتی زبان مشترکِ حیات عمومی تضعیف می‌شوند.

کلیپی که می‌بینید، جلسه‌ای از شورای شهر بیرمنگام در بریتانیا را نشان می‌دهد که به زبان اردو برگزار می‌شود، نتیجه‌ی تغییرات قوانین شهری در دسامبر ۲۰۲۵ که به اعضای شورا اجازه می‌دهد به زبان دلخواهشان سخن بگویند، با ترجمه‌ی هم‌زمان انگلیسی.

Birmingham City Council meetings have stopped being conducted in English altogether.



Crazy. pic.twitter.com/XmuXKGhXdp -- aka (@akafaceUS) February 2, 2026

حامیان این تصمیم آن را «فراگیر» می‌نامند، اما منتقدان می‌پرسند: وقتی شهروندان برای فهم جلسات عمومی به مترجم نیاز دارند، دموکراسی چگونه قابل دسترس می‌ماند؟

بازنشر گسترده‌ی این ویدیو این نگرانی را برجسته کرده که سیاست در بسیاری از کشورهای غربی، حفظ میراث و هویت بومی را نه یک حق، بلکه امری «مشکوک» و حتی «نژادپرستانه» معرفی می‌کند؛ گویی احساس گناه تاریخی به خودانکاری امروز انجامیده است. این ویدیو نماد همان تناقض است: ترویج فرهنگ‌های دیگر، بدون تلاشی جدی برای حفظ فرهنگ مشترکی که جامعه را کنار هم نگه می‌دارد.