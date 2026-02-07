Saturday, Feb 7, 2026

صفحه نخست » توقیف اموال و حساب بانکی وریا غفوری

22.jpgبی‌بی‌سی مطلع شده که اموال و حساب بانکی وریا غفوری، مربی تیم فوتبال استقلال توقیف، و خط موبایلش مسدود شده است. یکی از نزدیکان این بازیکن سابق فوتبال به بی‌بی‌سی گفت که این اقدامات در پی پلمب دو کافی‌شاپ متعلق به او در تهران است که در روزهای ۱۸ و ۱۹ آن ماه تعطیل بودند.

وریا غفوری چند روز پیش در واکنش به کشته‌شدن هزاران معترض در دی‌ماه، در استوری اینستاگرامی نوشته بود: «از این درد به خدا پناه می‌برم و دعا می‌کنم عاملان و بانیان این وضعیت نیست و نابود شوند.» او همچنین با تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان تأکید کرده بود که جان‌هایی که به ناحق گرفته شدند، برای همیشه در حافظه این سرزمین خواهند ماند.

همچنین مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز شنبه، ۲۰‌دی۱۴۰۴ و همزمان با چهاردهمین روز اعتراضات سراسری ایرانیان، از پلمب دوماهه مجموعه کافه‌های «وریا غفوری»، ستاره فوتبال و از حامیان اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر خبر داده است.

توقیف اموال، مسدود کردن حساب‌های بانکی و توقیف سیم‌کارت یکی از روش‌های جدید سرکوب است که جمهوری اسلامی در واکنش به کسب‌وکارهایی که از اعتراضات مردمی حمایت کردند، در پیش گرفته است.

مطلب بعدی...
aghazadeh.jpg
قتل‌عام از اعدام به‌صرفه‌تر است؛ صدای واقعی آقازاده‌های حاکمیت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7-1.jpg
حضور دیوید بکهام در یک رستوران ایرانی به صرف کباب و جوجه
daily7.jpg
الناز ملک که از حضورش در جشنواره فجر دفاع کرد کیست
one5.jpg
تصاویری از علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری
oholic7-1.jpg
دورکاری بر زنان، مرز باریک میان راحتی و انزوا
goftar7.jpg
آیا شباهت تریتا پارسی و نواب صفوی اتفاقی است؟‌
daily20.jpg
تصاویری از عراق قبل از صدام
daily6.jpg
سیرک خامنه ای برای نیمه شعبان
oholic26.jpg
۶ عبارت حیاتی برای دلداری دادن

از سایت های دیگر

از فروشگاهفروشگاه پرچم شیر و خورشید دیدن کنید
اختلاف شدیذ دو مقام‌ ارشد نیروهای مسلح بر سر کارآمدی تسلیحات ساخت جمهوری اسلامی
راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی
داوری درباره ساواکی که نتوانست در مقابله با شورش ۵۷ موفق شود

پر بیننده ترین ها



euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
one6-1.jpg
تصاویر دیده نشده از سردار اسبق سپاه محمدباقر بختیار، منتقد حکومت
55.jpg
هشت تصویری که به شدت به فکر وادارت میکنه
gtv.jpg
چهره تازه جنیفر لوپز طرفدارانش را غافلگیر کرد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy