بیبیسی مطلع شده که اموال و حساب بانکی وریا غفوری، مربی تیم فوتبال استقلال توقیف، و خط موبایلش مسدود شده است. یکی از نزدیکان این بازیکن سابق فوتبال به بیبیسی گفت که این اقدامات در پی پلمب دو کافیشاپ متعلق به او در تهران است که در روزهای ۱۸ و ۱۹ آن ماه تعطیل بودند.
وریا غفوری چند روز پیش در واکنش به کشتهشدن هزاران معترض در دیماه، در استوری اینستاگرامی نوشته بود: «از این درد به خدا پناه میبرم و دعا میکنم عاملان و بانیان این وضعیت نیست و نابود شوند.» او همچنین با تسلیت به خانوادههای جانباختگان تأکید کرده بود که جانهایی که به ناحق گرفته شدند، برای همیشه در حافظه این سرزمین خواهند ماند.
همچنین مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز شنبه، ۲۰دی۱۴۰۴ و همزمان با چهاردهمین روز اعتراضات سراسری ایرانیان، از پلمب دوماهه مجموعه کافههای «وریا غفوری»، ستاره فوتبال و از حامیان اعتراضات مردمی در سالهای اخیر خبر داده است.
توقیف اموال، مسدود کردن حسابهای بانکی و توقیف سیمکارت یکی از روشهای جدید سرکوب است که جمهوری اسلامی در واکنش به کسبوکارهایی که از اعتراضات مردمی حمایت کردند، در پیش گرفته است.