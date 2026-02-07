این گزارش با نقل‌قولی تکان‌دهنده از «احمد قدیری‌ابیانه» آغاز می‌شود؛ سخنانی که در آن صراحتاً کشتار گسترده‌تر معترضان را کم‌هزینه‌تر از اعدام‌های بعدی می‌داند...

عطا محامد - ایران وایر

«اگر این‌ها تو صحنه به درک واصل می‌شدند، هزینه‌اش برای نظامی خیلی کمتر از این بود و هست تا این‌که شما بخواید دونه‌دونه اینا رو اعدام بکنید، هر کدومش میشه پرونده فشار روی جمهوری اسلامی. با هر منطقی با هر زاویه دیدی نگاه کنی درست این بود که در یک اقدام قاطع و نشان دادن مشت آهنین، اینا رو در صحنه محو می‌کردید. الان میگن ۳هزار و خورده‌ای کلِ کشته‌ها بود، اگر این می‌شد ۵هزار، هزینه‌اش برای ما کمتر بود تا این‌که حالا بخوای دونه‌دونه امروز این رو اعدام کنی، فردا اون رو اعدام کنی.»

این تشویق به حذف فیزیکی مردم، نه از زبان یک دشمن خارجی، بلکه از زبان کسی است که در خانواده‌ای دیپلماتیک و در بستر رانت‌های اطلاعاتی و سیاسی رشد کرده است.

این سخنان «احمد قدیری ابیانه»، پرده از شکافی هولناک برمی‌دارد که سال‌هاست میان مردم و برج‌عاج‌نشینان حکومتی دهان باز کرده است. در میان آقازاده‌های نظام، دیپلمات‌زاده‌ها جایگاه عجیب‌تری دارند.

از یک سو، آن‌ها در سال‌های گذشته به‌واسطه پول و قدرت آن‌قدر از زندگی‌های مردم فاصله گرفته‌اند که برایشان نبودن مردم هیچ اهمیتی ندارد. از سوی دیگر، برخی‌شان مانند «ساشا سبحانی» با نمایش ثروت خود به تحقیر مردمی می‌پردازند که این نظام سیاسی به آن‌ها حق داشتن یک زندگی معمولی را نیز نداد.

آقازاده‌ای در خدمت ارعاب

احمد قدیری‌ابیانه، خود را دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل معرفی می‌کند و چهار کتاب از جمله «تکنیک‌های عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر» نوشته است. اما وی به نوشته‌های دانشگاهی خود مشهور نیست، بلکه به اظهارات جنجالی‌اش در حوزه‌هایی نظیر دست‌یابی به سلاح هسته‌ای، جنگ شهری و تقابل با یهودیان مشهور شده است. او ۳ماه نیز به‌دلیل انتقاد از «علی لاریجانی» در اواخر دهه ۱۳۹۰ در بازداشت بود و آن را از افتخارات خود می‌داند.

احمد، فرزند «محمدحسن قدیری‌ابیانه»، سفیر پیشین ایران در استرالیا است. برخلاف پدرش که سال‌هاست اظهاراتش بخشی از جریان اصول گرایی را نمایندگی می‌کند، احمد به‌تازگی مطرح شده است. به‌ویژه پس از آن که در شبکه اجتماعی «ایکس» صراحتا از تلاش جمهوری اسلامی برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای سخن گفت.

وی با تقدیر از همکاری‌های نظامی و سیاسی روسیه، این موضوع را «حق مسلم» ایران توصیف کرد. این اظهارات در حالی مطرح شد که روایت رسمی حاکمیت در دهه‌های گذشته، با استناد به فتوای مذهبی، همواره هرگونه تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای را نفی کرده بودند. او همچنین در یک مناظره‌ هرگونه عقب‌نشینی در حوزه صنعت هسته‌ای را «سلاخی کردن» این توانمندی نامیده بود.

اظهارنظر جنجالی دیگر وی انتشار پستی درباره مراسم «حنوکا» یهودیان در سیدنی استرالیا است، که در آن این آیین را «مناسک شیطانی محافل ماسونی» خوانده بود، آن‌هم درست پیش از حمله‌ای که به یک مرکز یهودی در آن شهر انجام شد. اگرچه سندی مبنی بر ارتباط مستقیم میان این پست و عاملان حمله ارایه نشده، اما هم‌زمانی این ادبیات تهاجمی با وقایع فیزیکی، حساسیت رسانه‌های بین‌المللی را به‌دست داشتن ایران در این اقدام را برانگیخته بود.

آن‌چه احمد در رابطه با کشتار معترضان می‌گوید بُعد جدیدی از انسان‌زدایی است که وی پیش‌تر در جریان اعتراضات۱۴۰۱ انجام داده بود. او آن زمان معترضان خیابانی را نه منتقد، بلکه «پیاده‌نظام» و ابزار ارگانیکِ «سازمان فتنه» و جنگ ترکیبی دشمن خواند که کارکردی جز ویرانی ندارند. در تندترین لایه‌ این دیگری‌سازی، او زنان معترض به حجاب اجباری را به «شبکه فحشای خیابانی» و ماموران پروژه «بی‌لباسی» تبدیل کرد و با صراحت، خواستار «جمع شدن بساط» آن‌ها برای مهار براندازی می‌شود.

مانند پسر، پدر او نیز در هجمه به مردم در سال‌های گذشته یدی طولانی داشته و حتی اخیرا، همزمان با اعتراضات مردم، «محمدحسن قدیری‌ابیانه»، گفته‌ بود مردم معترض در خیابان «پرتوقع» هستند. او تاکید می‌کند: «مردم ایران حق ندارند خودشان را با اعراب مقایسه کنند. اعراب حق دارند بهتر زندگی کنند؛ ما هم نمی‌توانیم با جمعیت بالای کشور، پول نفت را به همه به اندازه آن‌ها بدهیم.»

تقاطع رانت، قمار و دیپلماسی

«محمدرضا سبحانی» که در فضای مجازی با نام ساشا سبحانی شناخته می‌شود، یکی از موضوعات جنجالی فضای مجازی است. او فرزند «احمد سبحانی»، دیپلمات ارشد و سفیر پیشین ایران در مکزیک و ونزوئلا است. احمد در کارنامه خود چندبار سفیر نمونه و مدیر نمونه بوده است با این حال در مورد پسرش می‌گوید: «از نظر روش و منش زندگی و عقاید متفاوت بوده و همه تلاش من برای هدایت وی ناموفق بوده و ارتباط ما با هم به کلی قطع شده و لذا وی مسوول عملکرد خودش می‌باشد که مورد تایید و حمایت من نیست.»