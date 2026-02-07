ایران اینترنشنال - در حالی که دقیقا یک ماه از قتل‌عام مردم ایران به دست جمهوری اسلامی می‌گذرد، شب گذشته ورزشکاران ایرانی با چهره‌های خندان، بی‌تفاوت به آنچه حکومت بر سر مردم ایران آورده است، در افتتاحیه المپیک زمستانی ۲۰۲۶ رژه رفتند.

لبخندها و سلفی‌های ورزشکاران ایرانی در این رژه، در حالی که مردم ایران همچنان عزادار و مبهوت جنایت‌های جمهوری اسلامی هستند، با انتقادهای گسترده در فضای مجازی مواجه شد.