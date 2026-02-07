Saturday, Feb 7, 2026

صفحه نخست » چهره‌های خندان و بی‌تفاوت ورزشکاران ایرانی در المپیک زمستانی

22.jpgایران اینترنشنال - در حالی که دقیقا یک ماه از قتل‌عام مردم ایران به دست جمهوری اسلامی می‌گذرد، شب گذشته ورزشکاران ایرانی با چهره‌های خندان، بی‌تفاوت به آنچه حکومت بر سر مردم ایران آورده است، در افتتاحیه المپیک زمستانی ۲۰۲۶ رژه رفتند.

لبخندها و سلفی‌های ورزشکاران ایرانی در این رژه، در حالی که مردم ایران همچنان عزادار و مبهوت جنایت‌های جمهوری اسلامی هستند، با انتقادهای گسترده در فضای مجازی مواجه شد.

مطلب قبلی...
rh.jpg
جمهوری اسلامی بلوف میزند، آماده جنگ نیست
مطلب بعدی...
kayhanRA.jpg
مذاکره؟ ملت ایران به‌دنبال «سرنگونی» جمهوری اسلامی است!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7-1.jpg
حضور دیوید بکهام در یک رستوران ایرانی به صرف کباب و جوجه
daily7.jpg
الناز ملک که از حضورش در جشنواره فجر دفاع کرد کیست
one5.jpg
تصاویری از علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری
oholic7-1.jpg
دورکاری بر زنان، مرز باریک میان راحتی و انزوا
goftar7.jpg
آیا شباهت تریتا پارسی و نواب صفوی اتفاقی است؟‌
daily20.jpg
تصاویری از عراق قبل از صدام
daily6.jpg
سیرک خامنه ای برای نیمه شعبان
oholic26.jpg
۶ عبارت حیاتی برای دلداری دادن

از سایت های دیگر

دیوانگی محض خامنه ای
ارتباط خودارضایی مردان با سرطان پروستات
چه کسی آمریکایی‌های مقیم ایران را ‌می‌کشت؟
خبر خانوادگی جدید از ابی

پر بیننده ترین ها



euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
one6-1.jpg
تصاویر دیده نشده از سردار اسبق سپاه محمدباقر بختیار، منتقد حکومت
55.jpg
هشت تصویری که به شدت به فکر وادارت میکنه
gtv.jpg
چهره تازه جنیفر لوپز طرفدارانش را غافلگیر کرد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy