ایران اینترنشنال - در حالی که دقیقا یک ماه از قتلعام مردم ایران به دست جمهوری اسلامی میگذرد، شب گذشته ورزشکاران ایرانی با چهرههای خندان، بیتفاوت به آنچه حکومت بر سر مردم ایران آورده است، در افتتاحیه المپیک زمستانی ۲۰۲۶ رژه رفتند.
لبخندها و سلفیهای ورزشکاران ایرانی در این رژه، در حالی که مردم ایران همچنان عزادار و مبهوت جنایتهای جمهوری اسلامی هستند، با انتقادهای گسترده در فضای مجازی مواجه شد.
🎥 مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۲۶ شامگاه جمعه ۱۷ بهمن در ایتالیا برگزار شد و تیم ۴ نفره اعزامی جمهوری اسلامی ایران نیز در رژه افتتاحیه این بازیها شرکت کرد. مجری انگلیسی زبان این افتتاحیه، در زمان حضور ورزشکاران ایرانی به کشتار گسترده معترضان در ایران و تنش فزاینده... pic.twitter.com/cgZEdL25Tl-- ایران وایر (@iranwire) February 7, 2026
جمهوری اسلامی بلوف میزند، آماده جنگ نیست