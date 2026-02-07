Saturday, Feb 7, 2026

صفحه نخست » آهای چپ های درب و داغون! باشد، شاهزاده نه! شماها به کدام امامزاده دخیل بسته اید؟!؛ ف. م. سخن

e221a386b8db0b1efea6e93b2cd85f50e6e8147c.jpegبله عصبانی هستم. خیلی هم عصبانی هستم. از روی علیرضا و سپهر خجالت نمی کشید؟ آیا چند هزار کشته ی اعتراضات دی دنبال جدا کردن کردستان و خوزستان و آذربایجان و... از ایران بودند که پرچم آذربایجان الهام علی اف و فلان قلی اف را هوا می کنید؟! البته همان بهتر که شما ها با دویست سیصد نفر هوادارتان صف خود را از طرفداران شیر و خورشید و تمامیت ارضی ایران و شاهزاده رضا پهلوی جدا می کنید!

و سخنی با هواداران چپ جمهوری خواه! آیا می دانید به چه امامزاده ای دخیل می بندید؟ شما که نه مارکس و انگلس می شناسید، نه لنین و استالین، نه کاپیتال خوانده اید، نه حق ملت ها برای خودمختاری لنین، نه از گذشته ی دردناک حزب توده و درگیری های درون آن خبر دارید، نه حکایت قبل و بعد از انقلاب سازمان مجاهدین خلق را می دانید، واقعا دنبال چه هستید؟ مگر شاهزاده خواسته شاه شود که سنگ جلوی پای طرفداران او که می خواهند همراه با اکثریت مردم ایران حکومت نکبت اسلامی را سرنگون کنند می اندازید؟....

با ما همراه باشید....


مطلب قبلی...
07topA.jpg
اختصاصی | بازی خرید زمان: آیا جمهوری اسلامی سرانجام به «همان بازی» باخته است؟
مطلب بعدی...
shakoori.jpg
پاسخ مردم به فراخوان رضا پهلوی همه ما را شوکه کرد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar7-1.jpg
حضور دیوید بکهام در یک رستوران ایرانی به صرف کباب و جوجه
daily7.jpg
الناز ملک که از حضورش در جشنواره فجر دفاع کرد کیست
one5.jpg
تصاویری از علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری
oholic7-1.jpg
دورکاری بر زنان، مرز باریک میان راحتی و انزوا
goftar7.jpg
آیا شباهت تریتا پارسی و نواب صفوی اتفاقی است؟‌
daily20.jpg
تصاویری از عراق قبل از صدام
daily6.jpg
سیرک خامنه ای برای نیمه شعبان
oholic26.jpg
۶ عبارت حیاتی برای دلداری دادن

از سایت های دیگر

خودپذیری جنسی؛ «افراد محترم» هم تمایلات جنسی شدید دارند
کابوس خامنه‌ای به حقیقت نزدیک می‌شود
آموزش امور جنسی؛‌ شش مدرسه در بلژیک به آتش‌کشیده شدند
منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد

پر بیننده ترین ها



euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
goftar14-1.jpg
فرداد فرحزاد و شریک زندگی اش، شیوا نگار در امریکا
one6-1.jpg
تصاویر دیده نشده از سردار اسبق سپاه محمدباقر بختیار، منتقد حکومت
55.jpg
هشت تصویری که به شدت به فکر وادارت میکنه

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy