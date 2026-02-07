بله عصبانی هستم. خیلی هم عصبانی هستم. از روی علیرضا و سپهر خجالت نمی کشید؟ آیا چند هزار کشته ی اعتراضات دی دنبال جدا کردن کردستان و خوزستان و آذربایجان و... از ایران بودند که پرچم آذربایجان الهام علی اف و فلان قلی اف را هوا می کنید؟! البته همان بهتر که شما ها با دویست سیصد نفر هوادارتان صف خود را از طرفداران شیر و خورشید و تمامیت ارضی ایران و شاهزاده رضا پهلوی جدا می کنید!

و سخنی با هواداران چپ جمهوری خواه! آیا می دانید به چه امامزاده ای دخیل می بندید؟ شما که نه مارکس و انگلس می شناسید، نه لنین و استالین، نه کاپیتال خوانده اید، نه حق ملت ها برای خودمختاری لنین، نه از گذشته ی دردناک حزب توده و درگیری های درون آن خبر دارید، نه حکایت قبل و بعد از انقلاب سازمان مجاهدین خلق را می دانید، واقعا دنبال چه هستید؟ مگر شاهزاده خواسته شاه شود که سنگ جلوی پای طرفداران او که می خواهند همراه با اکثریت مردم ایران حکومت نکبت اسلامی را سرنگون کنند می اندازید؟....

