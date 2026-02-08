عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی:

غنی‌سازی غیرقابل مذاکره است

جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی، حتی در صورت جنگ، از غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نخواهد آمد.

عقب‌نشینی زیر فشار، تسلیم است

عراقچی تأکید کرد جمهوری اسلامی در برابر فشار ایستادگی خواهد کرد و عقب‌نشینی را به‌منزله تسلیم می‌داند.

بی‌اعتمادی به نیت آمریکا

به گفته او، ادامه تحریم‌ها و تحرکات نظامی آمریکا باعث تردید ایران نسبت به نیت واقعی واشنگتن شده است. در صورت فراهم بودن شرایط، عمان ممکن است میزبان دور بعدی مذاکرات باشد.

برنامه موشکی کاملاً خط قرمز است

ایران هرگونه مذاکره درباره برنامه موشک‌های بالستیک خود را، چه اکنون و چه در آینده، به‌طور کامل رد می‌کند.

رد نقش سنتکام در مذاکرات

عراقچی حضور فرمانده سنتکام آمریکا در روند گفت‌وگوها را «غیرقابل قبول» دانست.

آمادگی برای هر سناریو

ایران می‌گوید هم برای دیپلماسی و هم برای جنگ آماده است و بر این اساس عمل می‌کند که مذاکرات ممکن است به شکست بینجامد.

خبرنامه گویا - اظهارات عباس عراقچی تلاشی است برای نمایش «اقتدار» در لحظه‌ای که جمهوری اسلامی میان دو سناریوی متضاد توافق یا درگیری سرگردان است. تأکید افراطی بر غیرقابل مذاکره بودن غنی‌سازی و برنامه موشکی، بیش از آن‌که پیام دیپلماتیک باشد، مصرف داخلی دارد: مهار هرگونه تصور عقب‌نشینی در ساختاری که مشروعیتش بر «مقاومت» بنا شده است. در حالی که فشارهای اقتصادی و انزوای بین‌المللی ادامه دارد، حکومت می‌کوشد شکست احتمالی مذاکرات را از پیش به گردن آمریکا بیندازد.

در عین حال، اشاره به ادامه مذاکرات در عمان و ادعای آمادگی هم‌زمان برای «دیپلماسی یا جنگ» تناقض اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را عیان می‌کند: نه توان واقعی جنگ وجود دارد و نه امکان توافقی پایدار بدون عقب‌نشینی از خطوط قرمزی که خود نظام ترسیم کرده است.