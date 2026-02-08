عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی:
-
غنیسازی غیرقابل مذاکره است
جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی، حتی در صورت جنگ، از غنیسازی اورانیوم کوتاه نخواهد آمد.
-
عقبنشینی زیر فشار، تسلیم است
عراقچی تأکید کرد جمهوری اسلامی در برابر فشار ایستادگی خواهد کرد و عقبنشینی را بهمنزله تسلیم میداند.
-
بیاعتمادی به نیت آمریکا
به گفته او، ادامه تحریمها و تحرکات نظامی آمریکا باعث تردید ایران نسبت به نیت واقعی واشنگتن شده است. در صورت فراهم بودن شرایط، عمان ممکن است میزبان دور بعدی مذاکرات باشد.
-
برنامه موشکی کاملاً خط قرمز است
ایران هرگونه مذاکره درباره برنامه موشکهای بالستیک خود را، چه اکنون و چه در آینده، بهطور کامل رد میکند.
-
رد نقش سنتکام در مذاکرات
عراقچی حضور فرمانده سنتکام آمریکا در روند گفتوگوها را «غیرقابل قبول» دانست.
-
آمادگی برای هر سناریو
ایران میگوید هم برای دیپلماسی و هم برای جنگ آماده است و بر این اساس عمل میکند که مذاکرات ممکن است به شکست بینجامد.
Key points from remarks by Iran's foreign minister Abbas Araghchi today:-- Open Source Intel (@Osint613) February 8, 2026
• Enrichment is non negotiable
Iran will not give up uranium enrichment under any circumstances, including war.
• No retreat under pressure, backing down is surrender.
• Iran doubts U.S. intent due to... pic.twitter.com/ODdcZmuiCk
خبرنامه گویا - اظهارات عباس عراقچی تلاشی است برای نمایش «اقتدار» در لحظهای که جمهوری اسلامی میان دو سناریوی متضاد توافق یا درگیری سرگردان است. تأکید افراطی بر غیرقابل مذاکره بودن غنیسازی و برنامه موشکی، بیش از آنکه پیام دیپلماتیک باشد، مصرف داخلی دارد: مهار هرگونه تصور عقبنشینی در ساختاری که مشروعیتش بر «مقاومت» بنا شده است. در حالی که فشارهای اقتصادی و انزوای بینالمللی ادامه دارد، حکومت میکوشد شکست احتمالی مذاکرات را از پیش به گردن آمریکا بیندازد.
در عین حال، اشاره به ادامه مذاکرات در عمان و ادعای آمادگی همزمان برای «دیپلماسی یا جنگ» تناقض اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را عیان میکند: نه توان واقعی جنگ وجود دارد و نه امکان توافقی پایدار بدون عقبنشینی از خطوط قرمزی که خود نظام ترسیم کرده است.
