araqchi.jpgعباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی:

  • غنی‌سازی غیرقابل مذاکره است
    جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی، حتی در صورت جنگ، از غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نخواهد آمد.

  • عقب‌نشینی زیر فشار، تسلیم است
    عراقچی تأکید کرد جمهوری اسلامی در برابر فشار ایستادگی خواهد کرد و عقب‌نشینی را به‌منزله تسلیم می‌داند.

  • بی‌اعتمادی به نیت آمریکا
    به گفته او، ادامه تحریم‌ها و تحرکات نظامی آمریکا باعث تردید ایران نسبت به نیت واقعی واشنگتن شده است. در صورت فراهم بودن شرایط، عمان ممکن است میزبان دور بعدی مذاکرات باشد.

  • برنامه موشکی کاملاً خط قرمز است
    ایران هرگونه مذاکره درباره برنامه موشک‌های بالستیک خود را، چه اکنون و چه در آینده، به‌طور کامل رد می‌کند.

  • رد نقش سنتکام در مذاکرات
    عراقچی حضور فرمانده سنتکام آمریکا در روند گفت‌وگوها را «غیرقابل قبول» دانست.

  • آمادگی برای هر سناریو
    ایران می‌گوید هم برای دیپلماسی و هم برای جنگ آماده است و بر این اساس عمل می‌کند که مذاکرات ممکن است به شکست بینجامد.

خبرنامه گویا - اظهارات عباس عراقچی تلاشی است برای نمایش «اقتدار» در لحظه‌ای که جمهوری اسلامی میان دو سناریوی متضاد توافق یا درگیری سرگردان است. تأکید افراطی بر غیرقابل مذاکره بودن غنی‌سازی و برنامه موشکی، بیش از آن‌که پیام دیپلماتیک باشد، مصرف داخلی دارد: مهار هرگونه تصور عقب‌نشینی در ساختاری که مشروعیتش بر «مقاومت» بنا شده است. در حالی که فشارهای اقتصادی و انزوای بین‌المللی ادامه دارد، حکومت می‌کوشد شکست احتمالی مذاکرات را از پیش به گردن آمریکا بیندازد.

در عین حال، اشاره به ادامه مذاکرات در عمان و ادعای آمادگی هم‌زمان برای «دیپلماسی یا جنگ» تناقض اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را عیان می‌کند: نه توان واقعی جنگ وجود دارد و نه امکان توافقی پایدار بدون عقب‌نشینی از خطوط قرمزی که خود نظام ترسیم کرده است.

