Sunday, Feb 8, 2026

صفحه نخست » توقیف ۳ نفتکش ایرانی توسط نیروی دریایی هند

ships.jpgایران اینترنشنال - رسانه‌ها در ایران گزارش دادند نیروی دریایی هند سه نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به‌دلیل نقض تحریم‌های بین‌المللی توقیف کرده است.

بر اساس این گزارش‌ها، دلیل توقیف این سه نفتکش‌ «فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق نفت» بوده است.

رسانه‌های داخلی افزودند این نفتکش‌ها که متعلق به یک شرکت بودند، سال ۲۰۲۵ در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند.

گارد ساحلی هند پیش‌تر در بیانیه‌ای خبر داد ۱۷ بهمن در یک «عملیات دقیق و هماهنگ دریایی-هوایی»، یک شبکه بین‌المللی قاچاق نفت را متلاشی کرده است.

در این بیانیه آمده است: «این شبکه با انتقال محموله در میانه دریا و در آب‌های بین‌المللی، نفت ارزان را از مناطق بحران‌زده به نفتکش‌ها انتقال می‌داد و با این روش، از پرداخت عوارض قانونی به کشورهای ساحلی فرار می‌کرد.»

گارد ساحلی هند افزود: «بازرسی‌های مستمر، بررسی داده‌های الکترونیکی و بازجویی از خدمه، شیوه فعالیت [این نفتکش‌ها] و ارتباط آن‌ها با یک شبکه هدایت‌کننده در سطح جهانی را روشن کرد.»

به گفته این نهاد، این سه شناور «مشکوک» که به تغییر مکرر هویت خود شهرت دارند، در فاصله حدود ۱۰۰ مایل دریایی در غرب بمبئی متوقف و برای طی روند قانونی به سوی بندر بمبئی هدایت شدند.

در بیانیه گارد ساحلی هند به ارتباط جمهوری اسلامی با این نفتکش‌ها اشاره‌ای نشده است.

با این حال، موسسه تانکرترکرز ۱۸ بهمن گزارش داد سه نفتکش با نام‌های Stellar Ruby، Al Jafzia و Asphalt Star از سوی هند توقیف شده‌اند که همگی در فهرست تحریم‌های واشینگتن قرار دارند.

طبق اعلام تانکرترکرز، نفتکش «استلار روبی» با پرچم ایران فعالیت می‌کرد.

مطلب قبلی...
sootiAA.jpg
گاف عجیب عراقچی، میکروفون روشن بود
مطلب بعدی...
araqchi.jpg
نکات کلیدی از اظهارات امروز عباس عراقچی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily.jpg
دختر احمدرضا یاراحمدی معاون عملیاتی نیروی انتظامی در امریکا
one8.jpg
گزارش رسانه خارجی از زندگی در جنوب شهر تهران
goftar8-2.jpg
در مورد حبیب الله بیطرف گروگانگیر سفارت امریکا و فرزندانش چه می دانید؟‌
oholic8.jpg
اگر می خواهید کودک مستقل و با دلبستگی ایمن تربیت کنید، این گونه رفتار کنید
gooyadaily18-1.jpg
خانه لاکچری وریا غفوری کاپیتان اسبق تیم استقلال
daily7.jpg
الناز ملک که از حضورش در جشنواره فجر دفاع کرد کیست
oholic7-1.jpg
دورکاری بر زنان، مرز باریک میان راحتی و انزوا
goftar7-1.jpg
حضور دیوید بکهام در یک رستوران ایرانی به صرف کباب و جوجه

از سایت های دیگر

فیلم: دوران رضاشاهی؛ آزادی زنان، شکست ملایان
ترتیب تولد فرزندان چگونه شخصیت آنها را شکل می‌دهد
دوران محمدرضاشاهی؛ انقلاب علیه فئودال‌ها
چه کسی آمریکایی‌های مقیم ایران را ‌می‌کشت؟

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
هفت مشکلی که باهوش‌ترها از آن شکایت نمی‌کنند، کدامند؟
kayhan.jpg
چرا اردوغان موافق بقای جمهوری اسلامی است؟!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
one7.jpg
رژه دختران ارتشی قبل از نظامیان مرد در مقابل شاه در سال ۱۳۵۳

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy