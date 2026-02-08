ایران اینترنشنال - رسانهها در ایران گزارش دادند نیروی دریایی هند سه نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را بهدلیل نقض تحریمهای بینالمللی توقیف کرده است.
بر اساس این گزارشها، دلیل توقیف این سه نفتکش «فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق نفت» بوده است.
رسانههای داخلی افزودند این نفتکشها که متعلق به یک شرکت بودند، سال ۲۰۲۵ در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار گرفتند.
گارد ساحلی هند پیشتر در بیانیهای خبر داد ۱۷ بهمن در یک «عملیات دقیق و هماهنگ دریایی-هوایی»، یک شبکه بینالمللی قاچاق نفت را متلاشی کرده است.
در این بیانیه آمده است: «این شبکه با انتقال محموله در میانه دریا و در آبهای بینالمللی، نفت ارزان را از مناطق بحرانزده به نفتکشها انتقال میداد و با این روش، از پرداخت عوارض قانونی به کشورهای ساحلی فرار میکرد.»
گارد ساحلی هند افزود: «بازرسیهای مستمر، بررسی دادههای الکترونیکی و بازجویی از خدمه، شیوه فعالیت [این نفتکشها] و ارتباط آنها با یک شبکه هدایتکننده در سطح جهانی را روشن کرد.»
به گفته این نهاد، این سه شناور «مشکوک» که به تغییر مکرر هویت خود شهرت دارند، در فاصله حدود ۱۰۰ مایل دریایی در غرب بمبئی متوقف و برای طی روند قانونی به سوی بندر بمبئی هدایت شدند.
در بیانیه گارد ساحلی هند به ارتباط جمهوری اسلامی با این نفتکشها اشارهای نشده است.
با این حال، موسسه تانکرترکرز ۱۸ بهمن گزارش داد سه نفتکش با نامهای Stellar Ruby، Al Jafzia و Asphalt Star از سوی هند توقیف شدهاند که همگی در فهرست تحریمهای واشینگتن قرار دارند.
طبق اعلام تانکرترکرز، نفتکش «استلار روبی» با پرچم ایران فعالیت میکرد.
