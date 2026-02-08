محمد سراج، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ در سخنانی دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده را «بوفالوی یانکی زرد مو» و «شیطان مجسم» خواند. او همچنین به برخی مقامات سابق جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی موسوی و مهدی کروبی حمله کرد و گفت آن‌ها «دوستان شیطان» هستند

محمد سراج، نماینده طویله جمهوری اسلامی، به دونالد ترامپ و چهره‌های اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی حمله کرد:



«گاومیش یانکی زرد مو، شیطان مجسم است. روحانی، خاتمی، موسوی و کروبی دوستان شیطان هستند pic.twitter.com/Swjpw5NRQX -- Bushan_42 (@marefat_1342) February 8, 2026

بنظر می‌آید رژیم بار دیگر تلاش می‌کند با استفاده از مهره‌های تکراری، برای مقابله با خشم مردم زمان بخرد. از «جامعه مدنی» خاتمی و «راه سبز» موسوی و کروبی گرفته تا «دیپلماسی» روحانی، همه نشان داده‌اند که جریان اصلاح‌طلبی تنها ابزاری برای بازتولید قدرت هسته‌ای نظام است. این چهره‌ها، آگاهانه یا ناآگاهانه، با تزریق امید کاذب به بدنه جامعه، مانع از فروپاشی رژیم شده و در نهایت چیزی جز لایه‌ای محافظ برای سیاست‌های سرکوبگرانه خامنه‌ای نبوده‌اند.