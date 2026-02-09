Monday, Feb 9, 2026

صفحه نخست » علی اکبر صالحی پرچم شیروخورشید را تصاحب کرد

22.jpg- علی‌اکبر صالحی، بهمن ۱۴۰۴: شیر و خورشید مال جمهوری اسلامی است اما دیگران از آن استفاده می‌کنند

- روح‌الله خمینی، اسفند ۱۳۵۷: این شیر و خورشید منحوس باید از همه وزارتخانه‌ها و ادارات قطع بشود. عَلَم اسلام باید باشد. آرم‌های ایران نباید آرم‌های شاهنشاهی باشد

علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی و وزیر پیشین امور خارجه ایران گفت: «جمهوری اسلامی مالکیت آرم شیروخورشید را دارد. دادیم (استفاده نکردیم)، حالا دیگران دارند استفاده می‌کنند.

او گفت: «شیر و خورشید نمادی است که ریشه در هویت ایرانی اسلامی دارد و متعلق به جمهوری اسلامی است. باید از این هویت ایرانی-اسلامی هوشمندانه استفاده کنیم.»


علی‌اکبر صالحی، که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد وزیر امور خارجه بود، امروز، ۱۹ بهمن، در پنل تخصصی کنگره ملی سیاست خارجی افزود: «این نماد متعلق به ماست اما دیگران دارند از آن استفاده می‌کنند... نباید بگذاریم این هویت ملی ما با حمله نادانسته دو طرف به یکدیگر از بین برود.»

او ادامه داد: «در صحنه بین‌المللی دیگران آمدند این نماد را بردارند. ما گفتیم نخیر، این هنوز مال ماست... فلسفه نماد شیر و خورشید مربوط به حضرت علی (ع) و مالکیت معنوی آن متعلق به ایران است.»

در اعتراضات دی ۱۴۰۴ و در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، برای نخستین‌بار در ایران پرچم شیر و خورشید به‌طور چشمگیری در خیابان مورد استفاده معترضانی قرار گرفت که تغییر رژیم در ایران را خواستارند




