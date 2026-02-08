ایران اینترنشنال - مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در ایکس خبر داد که نرگس محمدی به شش سال حبس بابت اجتماع و تبانی، یک سال و نیم حبس بابت تبلیغ علیه نظام، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهرستان خوسف محکوم شده است.

در پی برگزاری دادگاهی که وکیل او آن را «نمایشی» توصیف کرده، محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و مدافع حقوق بشر، با صدور حکمی تازه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به مجموعاً ۷ سال و شش ماه حبس محکوم شد. بر اساس اعلام نیلی، وکیل او، محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۶ سال زندان و بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال و شش ماه زندان محکوم شده و همچنین با دو سال تبعید به خوسف و دو سال ممنوع‌الخروجی روبه‌روست. این حکم بلافاصله پس از جلسه رسیدگی صادر و ابلاغ شده؛ جلسه‌ای که محمدی در اعتراض به روند دادرسی از ارائه دفاعیه خودداری کرد.

صدور این حکم در حالی انجام شده که وضعیت جسمانی محمدی نگران‌کننده گزارش شده است. او پس از ۵۹ روز بازداشت و قطع کامل ارتباطات از ۲۳ آذرماه، برای نخستین بار ۱۹ بهمن در تماسی کوتاه با وکیلش از پایان اعتصاب غذای شش‌روزه و انتقال اخیرش به بیمارستان به دلیل وخامت حال خبر داد؛ انتقالی که بدون تکمیل درمان به بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات مشهد بازگردانده شد. بنیاد نرگس با محکوم کردن این احکام «انتقام‌جویانه» و محرومیت‌های مستمر، هشدار داده است که تداوم فشارهای قضایی در کنار وضعیت پزشکی نامناسب، جان این زندانی سیاسی را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف این روند و آزادی بی‌قیدوشرط او و دیگر زندانیان سیاسی شده است.

محکومیت سنگین برنده جایزه نوبل صلح به بیش از ۷ سال زندان در پی شرکت در مراسم مزار خسرو علیکردی



بیانیه بنیاد نرگس پیرامون وضعیت نگران کننده نرگس محمدی در پی اعتصاب غذا و سکوت اعتراضی او در دادگاه نمایشی



امروز ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و مدافع حقوق بشر،...

