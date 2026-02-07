Saturday, Feb 7, 2026

صفحه نخست » هشدار بی‌سابقه مقام ارشد اسرائیلی

rafael.jpgهشدار صریح رئیس صنایع رافائل، جنگ با جمهوری اسلامی می‌تواند اروپا را هم به میدان نبرد بکشاند

یووال اشتاینیتز، رئیس هیئت‌مدیره صنایع نظامی رافائل، در کانال ۱۲ تلویزیونی اسرائیل گفت:

اگر رویارویی با جمهوری اسلامی رخ دهد، این احتمال وجود دارد که برخی از موشک‌های آن ها حتی به اروپا هم برسند. من نگران اقداماتی هستم که از سوی ایران می‌تواند به‌عنوان اقداماتی خودکشی‌گونه تلقی شود. پرسش این است که چگونه باید با چنین وضعیتی برخورد کرد و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟

همچنین، بر اساس ارزیابی من، در صورت بروز درگیری، ممکن است موشک‌های ایرانی به (مراکز نظامی در) برخی کشورهای اروپایی نیز اصابت کنند؛ اقدامی که می‌تواند با هدف انتقام‌گیری از متحدان آمریکا یا ائتلاف ناتو انجام شود.

