ایران اینترنشنال - مردی در شهر بندری بوشهر در جنوب ایران، پیش از خودکشی، ویدئویی به زبان انگلیسی منتشر کرد و از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و دولتهای غربی خواست از هرگونه معامله با دولت حاکم بر ایران خودداری کنند.
A man in Iran's southern port city of Bushehr posted a video in English appealing to US President Donald Trump and Western governments to avoid any deal with Iran's ruling government, before taking his own life. pic.twitter.com/q6Fs8uMyIu-- Iran International English (@IranIntl_En) February 8, 2026
