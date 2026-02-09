ویژه خبرنامه گویا - موج تازه بازداشت اصلاح‌طلبان در دو روز گذشته، بیش از آن‌که نشانه «ترس خامنه‌ای از اصلاح‌طلبان» باشد، بوی یک جابه‌جایی حساب‌شده در میدان سیاست می‌دهد. جمهوری اسلامی، که سال‌هاست در مدیریت روایتِ اپوزیسیون برانداز ناتوان مانده، اکنون می‌کوشد زمین بازی را عوض کند: انتقال مرکز ثقل مخالفت از نیروهای مستقل و خارج از کنترل، به چهره‌هایی آشنا، مصرف‌شده و قابل مهار در داخل.

بازداشت افرادی چون آذر منصوری، جواد امام، حسین کروبی، محسن امین‌زاده و دیگر اعضای جبهه اصلاحات، در ظاهر اقدامی امنیتی علیه «انسجام ملی» معرفی می‌شود؛ اما در لایه عمیق‌تر، این اقدام می‌تواند بخشی از یک پروژه بازتعریف اپوزیسیون باشد. پروژه‌ای که هدفش نه حذف اصلاح‌طلبان، بلکه بازسازی آن‌ها به‌عنوان «بدیل مجاز» در برابر اپوزیسیون برانداز است؛ بدیلی که هم برای نظام قابل پیش‌بینی است و هم برای بخشی از جامعه، آشنا و کم‌هزینه.

یادداشت امروز* اردشیر امیرارجمند به‌درستی بر هراس خامنه‌ای از شکل‌گیری یک اپوزیسیون ملیِ منسجم تاکید می‌کند. اما پرسش کلیدی این است: آیا نظام واقعاً قصد نابودی این صداها را دارد، یا می‌خواهد آن‌ها را از حاشیه بی‌اثر فعلی، به مرکز یک «مخالفت مهارشده» منتقل کند؟ تجربه جمهوری اسلامی نشان داده که سرکوب انتخابی، اغلب مقدمه بازتولید کنترل‌شده است، نه حذف کامل.

جمهوری اسلامی امروز با یک بحران مضاعف مواجه است: از یک‌سو، اپوزیسیون برانداز ـ چه در داخل و چه در خارج ـ روایت غالب نارضایتی را در دست گرفته و از سوی دیگر، رژیم توان مهار این روایت را ندارد. در چنین شرایطی، برجسته‌سازی اصلاح‌طلبانِ بازداشتی به‌عنوان «قربانیان استبداد» می‌تواند تلاشی برای منحرف کردن نگاه‌ها از اپوزیسیون (از دید رژیم) رادیکال و انتقال همدلی عمومی به مسیری کم‌خطرتر برای حاکمیت باشد.

بازداشت اصلاح‌طلبان، به‌خودی‌خود آن‌ها را به نماینده خواست مردم یا رهبران گذار تبدیل نمی‌کند. بسیاری از همین چهره‌ها سال‌ها در بازتولید توهم اصلاح‌پذیری نظام نقش داشته‌اند و در بزنگاه‌های تاریخی، یا سکوت کرده‌اند یا پشت «خط قرمزهای نظام» پنهان شده‌اند. رژیم دقیقاً روی همین سابقه حساب می‌کند.

سناریوی محتمل این است: نظام با سرکوب محدود و پرسر و صدا، اصلاح‌طلبان را از حاشیه بی‌اعتبار بیرون می‌کشد، به آن‌ها هزینه نمادین می‌دهد، و سپس ـ در مرحله بعد ـ آن‌ها را به‌عنوان واسطه گفت‌وگو، «نیروی عقلانی» یا آلترناتیو داخلی در برابر اپوزیسیون برانداز عرضه می‌کند. این بازی، نه جدید است و نه تصادفی.

برای آینده نزدیک، آن‌چه اهمیت دارد هوشیاری سیاسی است. نقد بازداشت‌ها به‌عنوان نقض حقوق بشر ضروری است، اما قهرمان‌سازی از اصلاح‌طلبانِ دیروز، ناخواسته بازی در زمین رژیم است. مسئله اصلی، نه دفاع از یک جناح، بلکه افشای تلاشی است که می‌خواهد اپوزیسیون واقعی را از میدان به در کند و مخالفت را به نسخه‌ای بی‌خطر و قابل‌کنترل تقلیل دهد.

***