چند نکته پیش از ورود به بحث اصلی:

-ما به هیچ وجه از دولت یا شخصیتی خارجی طلبکار نیستیم و انتظار نداریم کسی از خارج به داد ما برسد هر چند از نظر انسانی این حق هر کسی ست که از دیگر انسان ها به وقت اضطرار کمک بخواهد.

شما فریاد کسی را می شنوید که آدم روانی و زورگویی می خواهد او را بکشد و او از شما کمک می خواهد. این کمک خواستن نه زشت است نه معنی اش طلبکار بودن است، بلکه این کمک خواستن امری انسانی ست و در جوامعی که انسانیت معنی دارد، حتی از انسان ها خواسته می شود اگر می توانند و خودشان آسیب نمی بینند به داد همنوع شان برسند. در جوامع غربی به این کار سیویل کوراژ می گویند و مردم را تشویق به نشان دادن این شجاعت مدنی می کنند. در آلمان حتی اگر شما بتوانید به کسی کمک کنید و از این کار سر باز بزنید بی اعتنایی شما جرم به حساب می آید و در چشم مردمان،،، این بی اعتنایی نفرت انگیز و غیرانسانی خواهد بود.

-قدرت زیاد، مسوولیت زیاد به همراه می آورد. هر اندازه قدرت بزرگ باشد، اشتباه های بزرگ تری نیز می تواند به وقوع بپیوندد. به همین خاطر صاحبان قدرت زیاد، «باید» از نظر «مشاوران» متخصص و اهل خِرَد برخوردار باشند.

-کشور امریکا شاید بزرگ ترین قدرت سیاسی و نظامی در جهان باشد. به همین لحاظ این کشور و سران اش مسئولیت بسیار بزرگی در قبال بشریت دارند. تصمیم خطای این کشور می تواند خسارات بزرگ به بشریت وارد کند. درست است که اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده ی رییس جمهور این کشور است ولی عوامل تصمیم ساز یک نفر و دو نفر و یک مشاور و دو مشاور نیستند بلکه یک «دستگاه عظیم» در تصمیم سازی و تصمیم گیری عمل می کند هر چند امضای نهایی بر عهده ی رییس جمهور است.

-پرزیدنت ترامپ، در موضوع کمک به ایرانیان مسالمت جویی که خواهان تغییر نظام سیاسی کشورشان هستند اشتباه عجیبی مرتکب شد که هر چند می توانست بلوف سیاسی به شمار آید اما هم مردم ایران این بلوف را جدی گرفتند هم حکومت اسلامی.