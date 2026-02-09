در حالی که واشنگتن و تهران ازسرگیری گفتگوهای هسته‌ای در عمان را «سازنده» توصیف می‌کنند، تحلیلگران هشدار می‌دهند که خطوط قرمز دو طرف تغییری نکرده و این مذاکرات بیش از آنکه نشانه‌ای از کاهش تنش باشد، می‌تواند مقدمه‌ای برای رویارویی نظامی گسترده میان آمریکا و ایران باشد

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

با وجود ازسرگیری گفتگوها میان ایالات متحد آمریکا و ایران در عمان و توصیف این مذاکرات به‌عنوان «سازنده» از سوی دو طرف، تحلیلگران نسبت به کاهش واقعی تنش‌ها بدبین‌اند. به‌گفته دیوید ریگوله‌روزه، پژوهشگر مسائل خاورمیانه، آنچه جریان دارد بیش از آن‌که نشانه‌ای از گشایش دیپلماتیک باشد، «نوعی صحنه‌آرایی» برای جنگ است.

این پژوهشگر فرانسوی روز دوشنبه نهم فوریه در مصاحبه با شبکه رادیو تلویزیون سوئیس گفت که مذاکرات دو کشور مطابق خواست تهران، صرفاً بر پرونده هسته‌ای و به‌ویژه مسئله غنی‌سازی اورانیوم ایران متمرکز شده‌اند. به‌گفته او، موضوع‌هایی چون برنامه موشک‌های بالستیکی ایران، شبکه نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی و وضعیت مردم ایران عملاً از دستور کار کنار گذاشته شده‌اند؛ در حالی که وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر بر لزوم طرح این موارد در گفتگوها تأکید کرده بود.

به‌گفته ریگوله‌روزه، خطوط قرمز دو طرف تغییری نکرده است: واشنگتن خواهان توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران است، صرف‌نظر از آن‌که هدف آن غیرنظامی یا نظامی باشد. در مقابل، رژیم ایران به‌هیچ‌وجه حاضر نیست اصل غنی‌سازی در خاک خود را زیر سؤال ببرد. ریگوله‌روزه و می‌گوید در چنین شرایطی «اصلاً روشن نیست که دو طرف چگونه می‌توانند به نقطه‌ای مشترک برسند»، حتی اگر در سطح رسانه‌ای، نخستین تماس‌ها مثبت توصیف شوند.

به‌باور این کارشناس، هر دو طرف در پی خرید زمان‌اند: رژیم ایران برای عبور از وضعیت ناپایدار داخلی و منطقه‌ای، و آمریکا برای تکمیل آرایش نظامی خود در منطقه. او هشدار می‌دهد که نباید فریب نمایش دیپلماتیک کنونی را خورد، زیرا دیر یا زود این پرسش مطرح خواهد شد که کدام طرف آماده عقب‌نشینی است و پاسخ فعلاً «هیچ‌کدام» است.

همزمان با بن‌بست هسته‌ای، مسئله موشک‌های بالستیکی ایران نیز به‌عنوان عامل تشدیدکننده بحران مطرح شده است. پس از حملات هوایی اسرائیل به ایران، تهران برنامه موشکی خود را شتاب داده؛ موضوعی که به‌گفته ریگوله‌روزه به مسئله‌ای وجودی برای اسرائیل تبدیل شده و تل‌آویو این نگرانی را به‌روشنی به واشنگتن منتقل کرده است. از دید او، مجموع این عوامل نشان می‌دهد که شرایط به‌سوی یک رویارویی نظامی پیش می‌رود.

ریگوله‌روزه تأکید می‌کند که برای حکومت ایران، مسئله صرفاً یک اختلاف دیپلماتیک نیست، بلکه موضوع بقاست. او از لحظه‌ای تعیین‌کننده سخن می‌گوید که در آن، هرچند هنوز از گزینه دیپلماتیک صحبت می‌شود، اما عملاً هر روز از آن فاصله گرفته می‌شود.