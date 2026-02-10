جمهوری اسلامی مانند روزهای پیش از جنگ ۱۲روزه تاسیسات هستهای اصفهان را مقاومسازی کرد
سایت یورونیوز - موسسه علم و امنیت بینالمللی روز دوشنبه بر اساس تازهترین تصاویر ماهوارهای، از اقدامات جدید ایران برای مقاومسازی تاسیسات هستهای اصفهان در برابر حمله احتمالی اسرائیل و آمریکا خبر داد. این موسسه گفت، ایران مشابه چنین اقداماتی را پیش از حملات ماه ژوئن آمریکا به تاسیسات هستهای ایران انجام داده بود.
به گزارش «موسسه علم و امنیت بینالمللی» (ISIS) بر اساس تصاویر ماهوارهای با وضوح بالا که روز یکشنبه ثبت شدهاند، ایران ورودیهای تونل تاسیسات هستهای اصفهان را با خاک پوشانده است.
بنابر این گزارش، ورودیهای میانی و جنوبی این تاسیسات هستهای که در حملات ماه ژوئن آمریکا موسوم به «عملیات چکش نیمهشب» هدف قرار گرفت، بهطور کامل زیر خاک مدفون شدهاند به طوری که قابل شناسایی نیستند. همچنین ورودی شمالی تونل که دارای تمهیدات پدافند غیرعامل بیشتری است، با خاک پر و مسدود شده است.
به گزارش «موسسه علم و امنیت بینالمللی»، با توجه به این اقدامات، به نظر میرسد که جمهوری اسلامی ایران به شدت نگران حملات هوایی و یورش زمینی آمریکا و اسرائیل علیه این تاسیسات هستهای مستحکم است.
بنابر این گزارش، پر کردن ورودی تونلها با خاک میتواند اثر هرگونه حمله هوایی احتمالی را کاهش دهد.
این اقدام حفاظتی همچنین در صورت یورش احتمالی کماندوها، دسترسی آنها را به مرکز این تاسیسات که ممکن است محل نگهداری ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران باشد، دشوار میکند.
به گفته این موسسه، این امکان نیز وجود دارد که ایران برای محافظت از تجهیزات و مواد، آنها را به داخل تونلها منتقل کرده باشد. با این حال این موضوع قابل تایید نیست.
«موسسه علم و امنیت بینالمللی» که در زمینه مقابله با گسترش تسلیحات هستهای فعالیت دارد و در همین راستا اقدامات ایران در تاسیسات هستهای را رصد میکند، افزود که جمهوری اسلامی ایران چنین اقداماتی را آخرینبار در روزهای پیش از حملات ماه ژوئن آمریکا به تاسیسات هستهای ایران موسوم به «عملیات چکش نیمهشب» انجام داده است.
تحولات در سایتهای هستهای ساعاتی پیش از دیدار نتانیاهو با ترامپ
این گزارش ساعاتی پیش از آغاز سفر کوتاه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به ایالات متحده منتشر شده است؛ سفری که به نقل از رسانههای اسرائیلی با هدف اطمینان از رساندن کامل و دقیق اطلاعات مرتبط با ارزیابیهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل درباره جمهوری اسلامی برنامهریزی شده است.
کانال ۱۲ اسرائیل یکشنبه ۲۰ بهمن گزارش داد که نتانیاهو سفر به واشینگتن را «بهسرعت و بدون برنامهریزی قبلی» در دستور کار قرار داد گزارش حاوی ارزیابیهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل درباره جمهوری اسلامی را شخصا به ترامپ بدهد و اطمینان یابد که او همه اطلاعات را بهطور دقیق دریافت کرده است.
به گفته کانال ۱۲ اسرائیل، این همان گزارشی است که هفته گذشته در جریان سفر استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، به اسرائیل در اختیار او قرار داده شد.
برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی، حمایت تهران از نیروهای نیابتی در منطقه، و همچنین سرکوب مرگبار معترضان در جریان اعتراضات اخیر از جمله موضوعات مندرج در این گزارش است که در جلسه روز چهارشنبه نتانیاهو و ترامپ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فرود هواپیمای غیرتجاری روسیه در فرودگاه بوشهر
ایران اینترنشنال - تقویت احتمال حمله نظامی ایالات متحده به جمهوری اسلامی در حالی از سوی واینت مطرح شده است که طبق اطلاعات درجشده در وبسایت فلایترادار، عصر دوشنبه ۲۰ بهمن یک فروند هواپیمای روسی با شماره پرواز دیایکستی۹۶۸۶ از مسکو بهسوی بوشهر پرواز کرده و در فرودگاه این شهر فرود آمده است.
این هواپیما ساعت پنج عصر روز دوشنبه ۲۰ بهمن به وقت مسکو پرواز کرد و ساعت ۹ و ۵۵ دقیقه شب در بوشهر به زمین نشست.
بر اساس اطلاعات موجود در این وبسایت و پیششمارهای که هواپیما با آن ثبت شده است، این هواپیما یک پرواز مسافربری معمول نیست و به احتمال زیاد دولتی یا به نهادهای حکومتی روسیه وابسته است.
کد این پرواز نیز معمولا برای پروازهای چارتر دولتی یا ویژه در روسیه استفاده میشود. از سوی دیگر مسیر مسکو - بوشهر پرواز تجاری یا مسافربری منظم ندارد.
تحلیلگران احتمال میدهند که این پرواز در شرایط کنونی بهنوعی به فعالیتهای روسیه در نیروگاه اتمی بوشهر مرتبط باشد.