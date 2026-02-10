جمهوری اسلامی مانند روزهای پیش از جنگ ۱۲روزه تاسیسات هسته‌ای اصفهان را مقاوم‌سازی کرد

سایت یورونیوز - موسسه علم و امنیت بین‌المللی روز دوشنبه بر اساس تازه‌ترین تصاویر ماهواره‌ای، از اقدامات جدید ایران برای مقاوم‌سازی تاسیسات هسته‌ای اصفهان در برابر حمله احتمالی اسرائیل و آمریکا خبر داد. این موسسه گفت، ایران مشابه چنین اقداماتی را پیش از حملات ماه ژوئن آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران انجام داده بود.

به گزارش «موسسه علم و امنیت بین‌المللی» (ISIS) بر اساس تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا که روز یکشنبه ثبت شده‌اند، ایران ورودی‌های تونل تاسیسات هسته‌ای اصفهان را با خاک پوشانده است.

بنابر این گزارش، ورودی‌های میانی و جنوبی این تاسیسات هسته‌ای که در حملات ماه ژوئن آمریکا موسوم به «عملیات چکش نیمه‌شب» هدف قرار گرفت، به‌طور کامل زیر خاک مدفون شده‌اند به طوری که قابل شناسایی نیستند. همچنین ورودی شمالی تونل که دارای تمهیدات پدافند غیرعامل بیشتری است، با خاک پر و مسدود شده است.

به گزارش «موسسه علم و امنیت بین‌المللی»، با توجه به این اقدامات، به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ایران به شدت نگران حملات هوایی و یورش زمینی آمریکا و اسرائیل علیه این تاسیسات هسته‌ای مستحکم است.

بنابر این گزارش، پر کردن ورودی تونل‌ها با خاک می‌تواند اثر هرگونه حمله هوایی احتمالی را کاهش دهد.

این اقدام حفاظتی همچنین در صورت یورش احتمالی کماندوها، دسترسی آن‌ها را به مرکز این تاسیسات که ممکن است محل نگهداری ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران باشد، دشوار می‌کند.

به گفته این موسسه، این امکان نیز وجود دارد که ایران برای محافظت از تجهیزات و مواد، آن‌ها را به داخل تونل‌ها منتقل کرده باشد. با این حال این موضوع قابل تایید نیست.

«موسسه علم و امنیت بین‌المللی» که در زمینه مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای فعالیت دارد و در همین راستا اقدامات ایران در تاسیسات هسته‌ای را رصد می‌کند، افزود که جمهوری اسلامی ایران چنین اقداماتی را آخرین‌بار در روزهای پیش از حملات ماه ژوئن آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران موسوم به «عملیات چکش نیمه‌شب» انجام داده است.