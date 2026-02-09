کیهان لندن - یک ماه پس از قتل عام مردم ایران توسط حکومت به فرمان علی خامنهای، گزارشها حاکی از افزایش ترک خدمت و نهست در یگانهای نظامی به ویژه سپاه پاسداران و نیروی انتظامی است.
براساس اطلاعات رسیده به کیهان لندن، در هفته دوم بهمنماه تعداد زیادی از پرسنل اعم از درجهدار و افسر ترک خدمت کردند، یا پس از اتمام مرخصی به دلایل مختلف به یگان مراجعه نکردهاند و نهست کردهاند. در اصطلاحات نظامی «نهست» به معنای غیبت غیرموجه است.
پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در ۱۸ دیماه ۱۴۰۴، رهبر جمهوری اسلامی فرمان قتلعام صادر کرد. با شرایط اضطراری نظام، تامین امنیت از نیروی انتظامی گرفته شد و یگانهای سرکوبگر فاتحین سپاه کشتار مردم در سراسر ایران را آغاز کرد.
پس از آن نارضایتی در بین نیروهای مسلح افزایش یافت. بسیاری از کشتهها اعضای خانواده نیروهای مسلح بودند. حتا برخی از کشتهشدگان شاغل در نیروهای مسلح یا بازنشسته نظامی بودند.
منابع داخلی به «کیهان لندن» میگویند بسیجیها، سپاهیها و ماموران انتظامی نگراناند افشا شوند: «آنها از خشم مردم و انتقام میترسند.»
براساس اطلاعات دریافتی از طرف ستاد فرماندهی سپاه دستورالعملهایی به یگانهای برای این منظور صادرشده است که شامل تماس تلفنی با پرسنل غایب یا خانوادههای آنهاست.
خانوادهها میگویند این تماسها توسط همکاران نظامیها داخل یگان بوده، که شامل احوالپرسی، سراغگیری و همچنین اشاره به مجازات احتمالی بوده است.
در تماس با خانواده (همسر) بعضی از این پرسنل به آنها گفته شده «ما هم از این اتفاقات ناراحت هستیم.» تماس اولیه از سوی همکاران نظامیها که در یگان دوست یکدیگر بودند گرفته شده است.
همچنین به خانوادهها گفتهاند «تروریستها و منافقین و سلطنتطلب ها بودند که مردم را کشتند.» به برخی دیگر نیز گفته شده «موساد» برای تغییر رژیم برنامهریزی کرده است و نباید در این شرایط «پشت نظام را خالی کرد زیرا میخواهند ایران را تجزیه کنند.»
براساس آخرین خبرها، در پادگانها برای پرسنل کلاسهای توجیهی برگزار میشود. از فرماندهان یگانها خواسته شده به ویژه برای سربازان موعظهخوانی شود تا کشتار مردم را توجیه کنند.
براساس آمار دستکم ۱۲ تا ۳۰ هزار نفر در جریان خیزش ملی کشته یا ناپدید شدند.
عقب نشینی حشدالشعبی