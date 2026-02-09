کیهان لندن - یک ماه پس از قتل عام مردم ایران توسط حکومت به فرمان علی خامنه‌ای، گزارش‌ها حاکی از افزایش ترک خدمت و نهست در یگان‌های نظامی به ویژه سپاه پاسداران و نیروی انتظامی است.

براساس اطلاعات رسیده به کیهان لندن، در هفته دوم بهمن‌ماه تعداد زیادی از پرسنل اعم از درجه‌دار و افسر ترک خدمت کردند، یا پس از اتمام مرخصی به دلایل مختلف به یگان مراجعه نکرده‌اند و نهست کرده‌اند. در اصطلاحات نظامی «نهست» به معنای غیبت غیرموجه است.

پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، رهبر جمهوری اسلامی فرمان قتل‌عام صادر کرد. با شرایط اضطراری نظام، تامین امنیت از نیروی انتظامی گرفته شد و یگان‌های سرکوبگر فاتحین سپاه کشتار مردم در سراسر ایران را آغاز کرد.

پس از آن نارضایتی در بین نیروهای مسلح افزایش یافت. بسیاری از کشته‌ها اعضای خانواده نیروهای مسلح بودند. حتا برخی از کشته‌شدگان شاغل در نیروهای مسلح یا بازنشسته نظامی بودند.

منابع داخلی به «کیهان لندن» می‌گویند بسیجی‌ها، سپاهی‌ها و ماموران انتظامی نگران‌اند افشا شوند: «آنها از خشم مردم و انتقام می‌ترسند.»

براساس اطلاعات دریافتی از طرف ستاد فرماندهی سپاه دستورالعمل‌هایی به یگان‌های برای این منظور صادرشده است که شامل تماس تلفنی با پرسنل غایب یا خانواده‌های آنهاست.

خانواده‌ها می‌گویند این تماس‌ها توسط همکاران نظامی‌ها داخل یگان بوده، که شامل احوال‌پرسی، سراغ‌گیری و همچنین اشاره به مجازات احتمالی بوده است.