خبرنامه گویا - وابستهٔ نظامی چین، ماکت جنگندهٔ رادارگریز جی۲۰ را به فرمانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی اهدا کرد.

به گزارش منابع خبری وابسته به سپاه، مقامات نظامی چین با سرتیپ خلبان بهمن به‌مرد، فرمانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی، دیدار کردند.

در جریان این مراسم، وابستهٔ نظامی چین یک ماکت مقیاس‌دار از جنگندهٔ جی۲۰ را به فرمانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی تقدیم کرد.

جی۲۰ یک جنگندهٔ رادارگریز نسل پنجم چینی است که توسط شرکت چنگدو توسعه یافته است. این هواپیما برای مأموریت‌های برتری هوایی و حمله به اهداف زمینی طراحی شده، نخستین پرواز خود را در سال ۲۰۱۱ انجام داد و از سال ۲۰۱۷ به‌طور عملیاتی وارد خدمت نیروی هوایی چین شد.

این جنگنده که از پیشرفته‌ترین هواپیماهای رزمی جهان به شمار می‌رود، رقیب جدی جنگنده‌های نسل پنجم آمریکا مانند F-22 و F-35 محسوب می‌شود و نمادی از پیشرفت‌های فناورانهٔ چین در صنایع دفاعی است.

