Tuesday, Feb 10, 2026

صفحه نخست » ویدیویی تکان‌دهنده از سنگرگیری مأموران خامنه‌ای پشت خودروی زرهی برای شلیک به مردم

رادیوفردا - ویدئویی که به‌تازگی حساب کاربری سارا رمانی منتشر کرده است نیروهای حکومتی را در بندرعباس نشان می‌دهد که در پناه یک خودروی زرهی به سوی معترضان شلیک می‌کنند. تاریخ ویدئو یکی از شب‌های ۱۸ یا ۱۹ دی‌ماه است.

مطلب قبلی...
99.jpg
گرد و غبار پناهگاه زیرزمینی بر روی عمامه رهبر؟
مطلب بعدی...
99.jpg
دو آتش‌سوزی مشکوک در پایتخت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar10-1.jpg
گرامیداشت آزیتا لاچینی بازیگر ۸۹ ساله در حاشیه جشنواره خونین فجر
gtv.jpg
تصاویر خبرساز برد پیت با دوست دخترش در لندن
one10.jpg
سمر دادگر کیست؟ از مهاجرت تا طراحی مد و ازدواج با اوزجان دنیز
oholic10.jpg
افزایش تدابیر امنیتی در آلمان در پی نگرانی از اقدامات آلمان
tv10.jpg
جرد کوشنر؛ از ازدواج با ایوانکا ترامپ تا مشاورت ریاست‌جمهوری
goftar9-1.jpg
حواشی راهپیمایی های ایرانیان در ورشو، لندن و شیکاگو
oholic9.jpg
چه موقع مصرف پروتئین بیشترین تاثیر را دارد
goftar10.jpg
روزنامه هایی که به واسطه اخبار مذاکرات پر خواننده شدند

از سایت های دیگر

سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
بازگشت مردگان با کمک هوش مصنوعی
«قصر دیوانگان»؛ داستان قدیمی‌ترین آسایشگاه روانی جهان
کابوس خامنه‌ای به حقیقت نزدیک می‌شود

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
هفت مشکلی که باهوش‌ترها از آن شکایت نمی‌کنند، کدامند؟
one8-1.jpg
عصمت صفوی اولین بازیگر زن تاتر تاریخ ایران
kayhan.jpg
چرا اردوغان موافق بقای جمهوری اسلامی است؟!
one20-1.jpg
فرمانده نظامی شاهنشاهی چطور بعد از انقلاب فرمانده ارتش شد؟
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
gooyatv13-1.jpg
تصاویر تازه پیمان معادی در خارج از ایران

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy