رادیوفردا - ویدئویی که بهتازگی حساب کاربری سارا رمانی منتشر کرده است نیروهای حکومتی را در بندرعباس نشان میدهد که در پناه یک خودروی زرهی به سوی معترضان شلیک میکنند. تاریخ ویدئو یکی از شبهای ۱۸ یا ۱۹ دیماه است.
ویدئویی که بهتازگی حساب کاربری سارا رمانی منتشر کرده است نیروهای حکومتی را در بندرعباس نشان میدهد که در پناه یک خودروی زرهی به سوی معترضان شلیک میکنند.-- RadioFarda|راديو فردا (@RadioFarda_) February 10, 2026
تاریخ ویدئو یکی از شبهای ۱۸ یا ۱۹ دیماه است. pic.twitter.com/CBLf3j793q
گرد و غبار پناهگاه زیرزمینی بر روی عمامه رهبر؟
دو آتشسوزی مشکوک در پایتخت