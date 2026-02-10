Tuesday, Feb 10, 2026

صفحه نخست » دو آتش‌سوزی مشکوک در پایتخت

99.jpgنیروگاه برق ستارخان و یک پاساژ در تهرانسر

کیهان لندن - دو آتش‌سوزی پایتخت؛ نیروگاه برق ستارخان و یک پاساژ در تهرانسر بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ نیروگاه برق آلستوم ستارخان تهران دچار آتش‌سوزی شد.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران، درباره آتش‌سوزی نیروگاه برق آلستوم ستارخان گفته «این حادثه ساعت ۱۵:۳۲ امروز به نیرو‌های آتش‌نشانی اطلاع داده شد و به‌سرعت نیرو‌های دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

همچنین، نیرو‌های اداره برق نیز همزمان در حال اطفای حریق بودند.» سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مدعی شده که «برج خنک‌کننده این اداره برق مدتی است که از رده عملیات خارج شده و در حال اسقاط بود. ضایعات ناشی از این اسقاط به دلیل بی‌احتیاطی موجب وقوع آتش‌سوزی شده است.»

ظهر سه‌شنبه نیز یک ساختمان تجاری در محله تهرانسر پایتخت دچار آتش‌سوزی شد. بر اساس گزارش‌ها آتش‌سوزی از یک دفتر بیمه آغاز شده و به طبقات دیگر این ساختمان تجاری سرایت کرده است.

مطلب قبلی...
chinabanner.jpg
نمایش جی۲۰ در تهران؛ نماد یک چرخش خطرناک در معادلات نظامی منطقه؟
مطلب بعدی...
mesdaqi.jpg
بخش جنجالی مناظره ایرج مصداقی با رضا علیجانی در برنامه فرداد فرحزاد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar10-1.jpg
گرامیداشت آزیتا لاچینی بازیگر ۸۹ ساله در حاشیه جشنواره خونین فجر
gtv.jpg
تصاویر خبرساز برد پیت با دوست دخترش در لندن
one10.jpg
سمر دادگر کیست؟ از مهاجرت تا طراحی مد و ازدواج با اوزجان دنیز
oholic10.jpg
افزایش تدابیر امنیتی در آلمان در پی نگرانی از اقدامات آلمان
tv10.jpg
جرد کوشنر؛ از ازدواج با ایوانکا ترامپ تا مشاورت ریاست‌جمهوری
goftar9-1.jpg
حواشی راهپیمایی های ایرانیان در ورشو، لندن و شیکاگو
oholic9.jpg
چه موقع مصرف پروتئین بیشترین تاثیر را دارد
goftar10.jpg
روزنامه هایی که به واسطه اخبار مذاکرات پر خواننده شدند

از سایت های دیگر

تعرض جنسی به رئیس‌جمهوری مکزیک در ملاء عام
کشف جدید دانشمندان راه را برای ارگاسم‌های پیاپی و بدون نیاز به استراحت مردان هموار می‌کند
این ویتامین روند پیری پوست را معکوس می‌کند
پیری (واقعیت تلخ زندگی) یک بیماری قابل علاج است

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
هفت مشکلی که باهوش‌ترها از آن شکایت نمی‌کنند، کدامند؟
one8-1.jpg
عصمت صفوی اولین بازیگر زن تاتر تاریخ ایران
kayhan.jpg
چرا اردوغان موافق بقای جمهوری اسلامی است؟!
one20-1.jpg
فرمانده نظامی شاهنشاهی چطور بعد از انقلاب فرمانده ارتش شد؟
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
gooyatv13-1.jpg
تصاویر تازه پیمان معادی در خارج از ایران

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy