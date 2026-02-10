نیروگاه برق ستارخان و یک پاساژ در تهرانسر
کیهان لندن - دو آتشسوزی پایتخت؛ نیروگاه برق ستارخان و یک پاساژ در تهرانسر بعد از ظهر روز سهشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ نیروگاه برق آلستوم ستارخان تهران دچار آتشسوزی شد.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران، درباره آتشسوزی نیروگاه برق آلستوم ستارخان گفته «این حادثه ساعت ۱۵:۳۲ امروز به نیروهای آتشنشانی اطلاع داده شد و بهسرعت نیروهای دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
همچنین، نیروهای اداره برق نیز همزمان در حال اطفای حریق بودند.» سخنگوی سازمان آتشنشانی مدعی شده که «برج خنککننده این اداره برق مدتی است که از رده عملیات خارج شده و در حال اسقاط بود. ضایعات ناشی از این اسقاط به دلیل بیاحتیاطی موجب وقوع آتشسوزی شده است.»
ظهر سهشنبه نیز یک ساختمان تجاری در محله تهرانسر پایتخت دچار آتشسوزی شد. بر اساس گزارشها آتشسوزی از یک دفتر بیمه آغاز شده و به طبقات دیگر این ساختمان تجاری سرایت کرده است.
دو آتشسوزی پایتخت؛ نیروگاه برق ستارخان و یک پاساژ در تهرانسر-- KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) February 10, 2026
بعد از ظهر روز سهشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ نیروگاه برق آلستوم ستارخان تهران دچار آتشسوزی شد.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران، درباره آتشسوزی نیروگاه برق آلستوم ستارخان گفته «این حادثه ساعت ۱۵:۳۲ امروز... pic.twitter.com/PUUAv4DiJd