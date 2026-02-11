خبرنامه گویا

فرهنگ پویا و شکوفای دموکراسی که بتواند بر فرهنگ فاشیست‌ها و دیکتاتورها غلبه کند، مستلزم آن است که:

1- جریانات سیاسی متفاوت به هم احترام بگذارند و در کمال مدارا از نقد سازنده و منصفانه یکدیگر استقبال کنند. نقد سازنده طبعاً به دور از واژه‌های گزنده و توهین و تهمت است.

در تقویت این فرهنگ هرگز در هیچ لحظه‌ای این اصل را نباید فراموش کرد:

با تو مخالفم اما جان برکف برای آزادی عقیده و بیان تو مبارزه می‌کنم. چون بدون آزادی تو، آزادی من غیرممکن است و بدون آزادی من و تو و او راه بر فاشیسم هموار می‌شود.

2- هیچ کس حامل حقیقت مطلق نیست. حقیقت در انحصار هیچ کس نیست و هر چه راه بر مدارا، گفتگو و انتقاد سازنده و سالم هموارتر شود، همراهی همه مخالفان دیکتاتوری میسرتر می‌شود و فرهنگ ضددیکتاتوری قوی‌تر و شکوفاتر می‌شود. من به تو گوش می‌دهم چون مسئله حیاتی اشاعه فرهنگ به گوش، بیش از زبان نیازمند است و من بدون بغض و تعصب به تو گوش می‌دهم تا اگر عناصری از حقیقت در بیان تو یافتم آن را برگیرم و خود را آگاه‌تر کنم.

3- وقتی ملتی اسیر نظام فاشیستی - مذهبی است که به هر اعتراضی با گلوله پاسخ می‌دهد؛ وقتی حیات یک کشور و یک ملت زیر چنگال نئوفاشیسم در حال نابودی است، آنان که با وجود همه تفاوت‌هایشان در پی واژگونی آن نظام ضدایرانی هستند، حتی برای لحظه‌ای نمی‌توانند و نباید فراموش کنند که منافع مشترکشان در مدارا با یکدیگر و دشمنی با رژیم است. رژیم وقتی مردم را به گلوله می‌بندد برایش فرقی ندارد که هر یک از مخالفان او چه فکر و عقیده‌ای دارند. ما نیز وقتی برای رهایی از چنگال این رژیم مبارزه می‌کنیم، نباید میان دارندگان عقاید متفاوت تبعیض قائل شویم و به سراشیب انحصارطلبی فروغلتیم. هر کس با هر عقیده، گرایش و گذشته‌ای اگر خواهان رهایی از چنگال این نظام جنایتکار و سپرده شدن سرنوشت مردم به خود مردم است، عضوی از جنبش ملی آزادیخواهانه ایران و قابل احترام است.

4- پس اگر به دنبال رهایی از چنگال این تبهکارترین رژیم تاریخ ایران هستیم مجبوریم بر اساس اصل «رهایی از دیکتاتوری در گرو همراهی همه عقاید است» بپذیریم و بدانیم که تفاوت‌های عقیدتی و سیاسی و گذشته‌های متفاوت طبیعی‌اند. آنچه طبیعی نیست نبود مدارا، عدم تحمل یکدیگر و در نتیجه ناتوانی در یک کاسه کردن همه توان ملی در مقابله با دشمن مشترک است. ما همه از هر فکر و عقیده‌ای سرنشینان کشتی در حال غرقی هستیم که برای اجتناب از غرق شدن تک‌تک‌مان در امواج دریا ناچاریم همه انرژی و استعدادمان را صرف نجات کشتی و رسیدن به ساحل نجات بکنیم.

5- حالا پرسش من این است که آیا در برابر این نظام جنایتکار و غارتگر همه ما در عمل به آنچه در بالا گفته شد وفاداریم و با احترام و مدارا نسبت به تفاوت‌هایی که طبیعی‌اند و همواره بوده و خواهند بود، عمل می‌کنیم؟ همه ملت‌هایی که بر رژیم‌های دیکتاتور و توتالیتر چیره شدند و حق طبیعی خود را گرفتند، چنین کردند.

شگفتا، دردا که ما اما هنوز هم به اینجا نرسیده‌ایم و در میان خود گروه‌هایی داریم که با ارعاب دگراندیش و با توهین و تحقیر هر آن کس که مثل آنان نمی‌اندیشد به اتحاد ملی خنجر می‌زنند و ندانسته و در مواردی دانسته با برافراشتن پرچم انحصارطلبی و عقیده پوسیده «هر که با من نیست، دشمن من است» به ماندگاری جمهوری تبهکار اسلامی خدمت می‌کنند. غافل از آنکه این نه ره به آزادی، بلکه ره به فاشیسم می‌برد.