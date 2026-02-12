Thursday, Feb 12, 2026

صفحه نخست » هیچ‌کدام از بازیگران برای دریافت جایزه در مراسم پایانی جشنواره فجر حاضر نشدند

fajr.jpg

مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر در ایران که همزمان با روز ۲۲ بهمن برگزار شد یا عدم حضور بازیگران برنده جایزه در سالن روبرو شد به طوری که کارگردانان و چهره های دیگری که به نیابت از آنها جوایز را در حضور مسعود پزشکیان، دریافت کردند به این «تحریم» واکنش نشان دادند.



وبسایت خبر آنلاین روز چهارشنبه - ۲۲ بهمن - نوشت:‌ «کاظم دانشی هنگام دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد به جای بهرام افشاری، از حاضران خواست به برندگانی که برای دریافت جایزه‌شان به اختتامیه نیامده‌اند، با توجه به شرایط، حق داده شود. آزیتا حاجیان (سیمرغ نقش اول)، مارال فرجاد (سیمرغ مکمل) و شهرام حقیقت‌دوست (سیمرغ مکمل) دیگر بازیگرانی بودند که در سالن حضور نداشتند.»

این اختتامیه با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی که در ماه گذشته هزاران ایرانی را کشته و هزاران نفر دیگر را مجروح و بازداشت کرده برگزار شد.

پیش‌تر الناز شاکردوست در اینستاگرام اعلام کرده بود دیگر «در خاکی که بوی خون می‌دهد» نقشی بازی نخواهد کرد. هومن سیدی نیز نوشته بود هیچ جشنواره و تندیسی ارزش «عبور از جان انسان» را ندارد و سینما زمانی معنا دارد که کنار انسان بایستد.

roostayee.jpg
چه کسی زمین انقلاب اسلامی را سنگفرش کرد!؟

