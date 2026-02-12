مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر در ایران که همزمان با روز ۲۲ بهمن برگزار شد یا عدم حضور بازیگران برنده جایزه در سالن روبرو شد به طوری که کارگردانان و چهره های دیگری که به نیابت از آنها جوایز را در حضور مسعود پزشکیان، دریافت کردند به این «تحریم» واکنش نشان دادند.
وبسایت خبر آنلاین روز چهارشنبه - ۲۲ بهمن - نوشت: «کاظم دانشی هنگام دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد به جای بهرام افشاری، از حاضران خواست به برندگانی که برای دریافت جایزهشان به اختتامیه نیامدهاند، با توجه به شرایط، حق داده شود. آزیتا حاجیان (سیمرغ نقش اول)، مارال فرجاد (سیمرغ مکمل) و شهرام حقیقتدوست (سیمرغ مکمل) دیگر بازیگرانی بودند که در سالن حضور نداشتند.»
این اختتامیه با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی که در ماه گذشته هزاران ایرانی را کشته و هزاران نفر دیگر را مجروح و بازداشت کرده برگزار شد.
پیشتر الناز شاکردوست در اینستاگرام اعلام کرده بود دیگر «در خاکی که بوی خون میدهد» نقشی بازی نخواهد کرد. هومن سیدی نیز نوشته بود هیچ جشنواره و تندیسی ارزش «عبور از جان انسان» را ندارد و سینما زمانی معنا دارد که کنار انسان بایستد.
