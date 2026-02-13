Friday, Feb 13, 2026

صفحه نخست » تماس مقامات تهران با طالبان برای بررسی راههای فرار

99.jpgایندیپندنت - کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که جمهوری اسلامی از طریق تماس با طالبان موضوعاتی مانند راه‌های فرار در صورت خطرناک شدن شرایط و همچنین ظرفیت سلاح‌های آمریکایی به‌جامانده در افغانستان پس از سقوط دولت افغانستان را بررسی کرده است.

براساس این گزارش، کمال‌الدین نبی‌زاده که نام او در سال های اخیر با پرونده‌های مربوط به پولشویی نیروی قدس سپاه پاسداران پیوندخورده و محمد ابراهیم طاهریان فرد، از پرسنل وزارت خارجه جمهوری اسلامی که در انتقال پول به حزب‌الله فعال است در دی ماه و همزمان با خیزش ملی در ایران در این زمینه با مقامات طالبان در افغانستان دیدار کرده‌اند.

1212.jpg
نام عراقچی از فهرست سخنرانان شورای حقوق بشر حذف شد

