خبرنامه گویا: بازنشر هر گفت‌وگو با فعالان داخل ایران، در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، نیازمند خوانشی دقیق و نقادانه است. در سیستمی که برای یک توییت شهروندان عادی احکام سنگین صادر می‌شود، تداوم فعالیت رسانه‌ای بدون برخورد فوری، همواره این پرسش را ایجاد می‌کند که چه خطوطی رعایت شده و چه روایت‌هایی در چارچوب قابل‌تحمل برای حاکمیت بیان می‌شود، آگاهانه یا ناآگاهانه.

«خبرنامه گویا» گفت‌وگوی «ایران‌وایر» با حسین رزاق (که پیش‌تر زندان را تجربه کرده است) را با همین ملاحظه بازنشر می‌کند. رزاق از چهره‌های منتسب به جریان موسوم به «گذارطلب» است؛ جریانی که از دل اصلاح‌طلبی برآمده و از سوی برخی ناظران به‌عنوان شاخه‌ای جوان‌تر و رادیکال‌ترِ اصلاح‌طلبان معرفی می‌شود، اما همچنان محل مناقشه و پرسش درباره مرزبندی روشن با ساختار قدرت است. از مخاطبان می‌خواهیم این گفت‌وگو را با دقت به گفته‌ها و ناگفته‌ها بخوانند؛ چرا که در فضای کنترل‌شده جمهوری اسلامی، سکوت‌ها نیز معنا دارند.

آیدا قجر - ایران وایر

آینده ایران، آن‌هم پس از سرکوب مرگبار اعتراضات انقلابی دی۱۴۰۴ مساله‌‌ای است که حالا پیش‌روی نیروهای سیاسی و کنش‌گران حوزه‌های مختلف در داخل و خارج از ایران قرار گرفته است. «ایران‌وایر» در مجموعه گفت‌وگوهایی با گروهی از کنش‌گران فعالی که در سال‌های اخیر به‌خاطر اعتراض‌شان به جمهوری اسلامی و برای باورهای‌شان، با احکام حبس مواجه شده و به زندان افتادند گفت‌وگو کرده است. در این مجموعه گفت‌وگوها که با کنش‌گران از طیف‌های سیاسی مختلف انجام شده است، به تحلیل آن‌ها از واقعیت جاری در ایران، ایده‌آلی که برای آینده ایران دارند و راهکاری که به آن اندیشیده‌اند، پرداخته می‌شود.در این مطلب، با «حسین رزاق» فعال سیاسی و کنش‌گر رسانه‌ای گفت‌وگو کرده‌ایم. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

⁠تحلیل شما از واقعیت جاری در ایران، قبل و پس از اعتراضات دی۱۴۰۴ چیست؟

خیلی صریح بگویم که واقعیت ایران به دو دوره تقسیم شده است. اگرچه ما همواره بعد از هر جنبش اعتراضی گفتیم که دیگر به قبل برنمی‌گردیم اما این‌بار واقعیت عریانی از جمهوری اسلامی برای اکثریت مردم آشکار شده است که باید با قاطعیت گفت ما دیگر به قبل از ۱۸ و ۱۹دی بازنمی‌گردیم. این واقعیت را حتی در رفتار برخی از آن‌هایی که به اصلاح نظام حاکم بر ایران، امید داشتند هم می‌بینیم. بازداشت‌های اخیر از جریان اصلاح‌طلبی نشان می‌دهد که حتی آن‌ها هم که فکر می‌کردند از راه‌های کم‌هزینه‌تر مثل شرکت در انتخابات و مشارکت در قدرت، می‌توان به جامعه‌ای مطلوب رسید، مورد برخورد حکومت قرار گرفته‌اند چون مواضع آن‌ها هم تند و رادیکا‌ل شده است. در سطح عمومی نیز اگر تا پیش از این اعتراضات طیف‌های سیاسی یا اجتماعی خاصی را در بر می‌گرفت، این‌بار همه مردم را شامل می‌شود. این وسعت چندین هزاره کشته‌ها و بازداشتی‌ها، مردم از تمامی طیف‌ها را درگیر کرده است. چنین وضعیتی، شرایطی انقلابی است که در کشور ما حاکم شده. اگر تا پیش از این علمای سیاسی معتقد بودند که جامعه ما به وضعیت انقلابی تغییر فاز نداده و در وضعیت جنبشی باقی مانده است، امروز بعید می‌دانم معتقد نباشند که جامعه وارد شرایط انقلابی شده است. همین تسری اعتراضات در تک‌تک خانه‌ها و گستردگی اعتراضات در همان دو شب کشتار، بیان‌گر ورود مردم به فاز انقلابی است.

شما خودتان را "گذارطلب" می‌دانید. ایده‌آل شما برای فردای ایران بعد از جمهوری اسلامی چه نوع ساختاری است؟

به عنوان یک گذارطلب، به این می‌اندیشم که مساله ایران در آینده بعد از جمهوری اسلامی وقتی حل می‌شود که به یک ائتلافی از پایداری تا پهلوی برسیم. البته فارغ از آمران و عاملان جنایت که دست‌شان به خون آلوده است. تمام سلایق مختلف سیاسی که دل در گرو ایران دارند. هرکدام که بدنه و پایگاه اجتماعی دارند می‌توانند و باید در آینده ایران سهیم باشند. اگر می‌خواهیم گذاری مسالمت‌آمیز داشته باشیم، باید تمامی طیف‌های سیاسی را در قدرت سهیم کنیم. وقتی همه سهیم باشند و به دموکراسی مشارکتی برسیم، می‌توانیم ادعا کنیم که مساله ایران حل شده است. طی یک قرن گذشته، جامعه ایران به‌دنبال آزادی، عدالت و تغییر بوده است اما نتوانسته حتی به دروازه‌های توسعه، پیشرفت و حل مساله ایران برسد. اما به نظرم جامه عمل پوشاندن به چنین ایده‌ای، یک آرمان است، آن‌هم با توجه به شرایط کنونی ایران. اگر بخواهیم هر گروه و طیفی را از آینده ایران حذف کنیم یا از قدرت کنار بگذاریم و به اندازه پایگاه اجتماعی و رایی که دارد، سهیم نکنیم، درگیر تسلسل خشونت و تسلسل دوره‌های قدرت در ایران خواهیم شد و بعد از ۴۷ سال که نه فقط به مردم، بلکه به کشور آسیب‌های جدی و بسیاری وارد شده، شاهد وخیم‌تر شدن شرایط خواهیم بود و تا سال‌ها میهن‌مان روی خوش نخواهد دید. ایده‌آل من برای فردای بعد از جمهوری اسلامی این است که حتی طرفداران امروز نظام حاکم بر ایران هم در قدرت سهیم باشند و احساس پیروزی کنند. ما به یک بازی برد برد نیاز داریم که همه در ساختن ایران سهیم باشند اما هر گروه به اندازه رای و پایگاه اجتماعی خود. هیچ اقلیتی حق حاکمیت بر هیچ اکثریتی نداشته باشد.

چقدر این ایده‌آل نزدیک به واقعیت است؟

در واقعیت، چند متغیر دیگر غیر از مردم ایران در صحنه هستند که به بازی آن‌ها بستگی دارد. علی خامنه‌ای و دونالد ترامپ. باید ببینیم که آن‌ها چطور بازی می‌کنند و کشور را به چه سمتی می‌برند. هر بازی اشتباهی از سوی هرکدام از این‌ها می‌تواند به نفع یا ضرر مردم ایران و آینده کشور باشد. نمی‌توانم بگویم که دوست دارم کدام سناریو به واقعیت بپیوندد چون شاید سناریوی مطلوب دیگری هم وجود داشته باشد. فقط می‌توانم بگویم که امیدوار هستم. ما با آرمان‌ها و ایده‌آل‌های خود زندگی می‌کنیم. امیدوارم به جایی برسیم که به جای حذف، خودی و ناخودی کردن، به این بیاندیشیم که همه هموطن هستیم و باید ایران را با هم بسازیم.