دونالد ترامپ گزارش وال‌استریت ژورنال درباره آماده‌باش پنتاگون برای اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه را در تروث سوشال بازنشر کرد.

پیشتر وال‌استریت ژورنال گزارش داد هم‌زمان با آماده شدن ارتش آمریکا برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی، پنتاگون به دومین گروه ضربتی ناو هواپیمابر آمریکا دستور داده است برای اعزام به خاورمیانه آماده شود:

آماده‌باش پنتاگون برای اعزام دومین ناو هواپیمابر؛ اهرم فشار ترامپ در آستانهٔ مذاکرات با تهران



وال‌استریت ژورنال در گزارشی اختصاصی به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرد که پنتاگون به دومین گروه ضربت ناو هواپیمابر خود دستور داده است تا برای اعزام به خاورمیانه آماده شود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ارتش ایالات متحده خود را برای حملهٔ احتمالی به جمهوری اسلامی آماده می‌کند. بر اساس این گزارش، اگرچه پرزیدنت ترامپ هنوز دستور رسمی اعزام را صادر نکرده و ترجیح خود را دستیابی به یک «توافق» اعلام کرده است، اما استقرار این نیروها با هدف ایجاد آمادگی برای زمانی صورت می‌گیرد که مذاکرات با حکومت ایران به شکست بینجامد.



وال‌استریت ژورنال گزارش می‌دهد که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه موضوع اعزام دومین ناو هواپیمابر به منطقه را به عنوان گزینه‌ای برای آمادگی در صورت شکست مذاکرات مطرح کرده است. به گفتهٔ مقام‌های رسمی، دستور اعزام ممکن است ظرف چند ساعت صادر شود، هرچند که برنامه‌ها با توجه به روند گفتگوها قابل تغییر است. در صورت تایید نهایی، ناو هواپیمابر «یواس‌اس جرج اچ.دبلیو بوش» که در حال تکمیل تمرینات نظامی خود در سواحل ویرجینیا است، احتمالاً ظرف دو هفته به ناو «آبراهام لینکلن» که هم‌اکنون در منطقه حضور دارد، خواهد پیوست.





نویسندگان این گزارش تأکید می‌کنند که این ناو هواپیمابر توانایی پرتاب و بازیابی هواپیماهای تهاجمی، شناسایی و جنگ الکترونیک، از جمله نسخهٔ دریایی جنگندهٔ پنهان‌کار F-35 را دارد. وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود که هرگونه حملهٔ نظامی احتمالی به داخل خاک ایران احتمالاً با استفاده از هواپیماهای پنهان‌کار نظیر F-35، F-22 و بمب‌افکن‌های B-2 انجام خواهد شد. اعزام هم‌زمان دو ناو هواپیمابر به خاورمیانه از زمان نبرد با شورشیان حوثی در مارس ۲۰۲۵ بی‌سابقه است و نشان‌دهندهٔ افزایش چشمگیر قدرت آتش آمریکا در هفته‌های اخیر در این منطقه است.



در بخش دیگری از مطلب به دیدارهای دیپلماتیک ترامپ اشاره شده است. او روز چهارشنبه در کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دیدار کرد تا دربارهٔ روند مذاکرات با تهران گفتگو کند. ترامپ پس از این دیدار در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که به نتانیاهو گفته است اولویت او دستیابی به یک توافق است، اما در صورت عدم موفقیت مذاکرات، «باید دید نتیجه چه خواهد شد». به گزارش وال‌استریت ژورنال، پس از آنکه ترامپ در اواسط ژانویه از حملهٔ تلافی‌جویانه در واکنش به سرکوب شدید معترضان توسط جمهوری اسلامی عقب‌نشینی کرد، از ارتش خواسته است گزینه‌های «قاطع‌تر» و نهایی را برای او آماده کنند.



نویسندگان در پایان به نقل از ترامپ خاطرنشان می‌کنند که او در مواجهه با حکومت تهران عجله‌ای ندارد. او با مقایسهٔ وضعیت فعلی با پروندهٔ ونزوئلا تأکید کرده است که «زمان زیادی داریم» و ضمن اشاره به پیشرفت گفتگوهای جاری، استقرار نیروها را اقدامی برای قرار گرفتن در «موقعیت مناسب» توصیف کرده است.