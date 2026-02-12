Thursday, Feb 12, 2026

صفحه نخست » شاهسواری؛ افشای بی‌دانشی شریفی‌نیا درباره زبان فارسی

sharifin.jpgوقتی شوخی‌های سطحی، عمق بی‌دانشی را فاش می‌کنند

شریفی‌نیا با لحن مزاح به دبیر جشنوارۀ فجر گفت: چطور در زمان شاه اجازه دادند که چنین فامیلی را انتخاب کنید؟ شاهسواری یعنی سوار شاه

معنای واقعی «شاهسواری» چیست؟

واژۀ شاهسوار از دو بخش «شاه» + «سوار» تشکیل شده است. اما برخلاف برداشت شوخی‌آمیز شریفی‌نیا، «شاه» در اینجا به معنی پادشاه نیست، بلکه یک پیشوند به‌معنای «بزرگ»، «ماهر» یا «برتر» است (مانند شاهراه، شاهکار، یا شمشاد).

معنای لغوی: سوارکار بسیار ماهر، تک‌سوار، یا شهسوار.

