ایران اینترنشنال - در پی گزارش تحقیقی بلومبرگ که مجتبی خامنه‌ای را مالک نهایی هتلی در فرانکفورت آلمان معرفی کرد، شرکت آمریکایی هیلتون بررسی داخلی درباره ادامه همکاری با این مجموعه را آغاز کرده است.

این شرکت در حال ارزیابی است که آیا ادامه مدیریت هتل «هیلتون فرانکفورت گراونبروخ» می‌تواند آن را در معرض خطر نقض تحریم‌های آمریکا قرار دهد یا خیر.

بلومبرگ گزارش داد مالک حقوقی هتل «هیلتون فرانکفورت گراونبروخ» یک شرکت آلمانی است، اما بر اساس تحقیقات این رسانه، مالک نهایی ذی‌نفع آن مجتبی خامنه‌ای، فرزند دوم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است.

بر اساس این گزارش، هیلتون موضوع را در سطح مدیریتی بالا مطرح کرده و از مشاوران بیرونی نیز کمک گرفته است. این شرکت گزینه‌هایی از جمله تعلیق یا فسخ قرارداد مدیریت هتل را بررسی می‌کند، هرچند هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده است.

تحقیقات بلومبرگ نشان می‌دهد ساختار مالکیت دارایی‌ها به گونه‌ای طراحی شده که هیچ ملکی مستقیما به نام مجتبی خامنه‌ای ثبت نشده است. بخشی از خریدها به نام علی انصاری، سرمایه‌گذار وابسته به جمهوری اسلامی، انجام شده که از سوی آمریکا تحریم نشده است.