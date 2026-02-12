ایران اینترنشنال - ایمان صفا، بازیگر، در واکنش به حمله محمدحسین میثاقی، مجری تلویزیون جمهوری اسلامی، به سروش رفیعی، در کنایه به دوران حضور میثاقی به عنوان گزارشگر برنامههای عادل فردوسیپور، نوشت: «یادت هست ۱۲ سال سرپا میایستادی و یک صندلی بهت نمیدادند؟چرا آن موقع ننشستی خانه؟»
محمدحسین میثاقی پس از حمایت سروش رفیعی، کاپیتان پرسپولیس، از انقلاب ملی ایرانیان و افشاگری درباره اینکه بازیکنان تحت اجبار فوتبال بازی میکنند، به هافبک سرخپوشان حمله کرد و گفت: «اگه حال نداری برو بشین خونه.»
این بازیگر سینما در واکنش به اظهارنظر میثاقی در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «چون قرارداد دارد، مجبور است بازی کند. تو که باید خوب بفهمی.
یادت هست ۱۲ سال سرپا میایستادی و یک صندلی بهت نمیدادند؟ همیشه هم شاکی بودی. چرا آن موقع ننشستی خانه؟ آفرین، چون قرارداد داشتی.»