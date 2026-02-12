Thursday, Feb 12, 2026

1212.jpgایران اینترنشنال - ایمان صفا، بازیگر، در واکنش به حمله محمدحسین میثاقی، مجری تلویزیون جمهوری اسلامی، به سروش رفیعی، در کنایه به دوران حضور میثاقی به عنوان گزارشگر برنامه‌های عادل فردوسی‌پور، نوشت: «یادت هست ۱۲ سال سرپا می‌ایستادی و یک صندلی بهت نمی‌دادند؟چرا آن موقع ننشستی خانه؟»

محمدحسین میثاقی پس از حمایت سروش رفیعی، کاپیتان پرسپولیس، از انقلاب ملی ایرانیان و افشاگری درباره اینکه بازیکنان تحت اجبار فوتبال بازی می‌کنند، به هافبک سرخ‌پوشان حمله کرد و گفت: «اگه حال نداری برو بشین خونه.»

این بازیگر سینما در واکنش به اظهارنظر میثاقی در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «چون قرارداد دارد، مجبور است بازی کند. تو که باید خوب بفهمی.

یادت هست ۱۲ سال سرپا می‌ایستادی و یک صندلی بهت نمی‌دادند؟ همیشه هم شاکی بودی. چرا آن موقع ننشستی خانه؟ آفرین، چون قرارداد داشتی.»

افشاگری تازه ارتباط هتل فرانکفورت با مجتبی خامنه‌ای، هیلتون را وادار به بازنگری قرارداد کرد
شاهسواری؛ افشای بی‌دانشی شریفی‌نیا درباره زبان فارسی

