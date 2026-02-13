Friday, Feb 13, 2026

1212.jpgایندیپندنت - هیلل نویر، مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل اعلام کرد که به دنبال کارزار ۱۰۰ هزار نفره، نام عباس عراقچی، از فهرست سخنرانان روز ۲۳ فوریه شورای حقوق بشر حذف شده است.

پیش‌تر نام وزیر خارجه جمهوری اسلامی در فهرست سخنرانان این نشست قرار داشت که در ژنو برگزار می‌شود. به دنبال انتشار این خبر موجی از انتقادها علیه این اقدام سازمان ملل و شورای حقوق بشر ایجاد شد و فعالان خواستار حذف عراقچی از این رویداد شدند.

جمهوری اسلامی هزاران نفر را در جریان خیزش ملی ایرانیان در دی‌ماه کشت و هزاران نفر دیگر را مجروح و بازداشت کرد.

