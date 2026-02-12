خبرنامه گویا - ارتش اسرائیل در حساب فارسیزبان خود با انتشار اطلاعیهای از کاربران ایرانی خواست تنها صفحات رسمی این نهاد در تلگرام و شبکه اکس را دنبال کنند و نسبت به حسابهای جعلی و لینکهای نامعتبر هوشیار باشند. در این پیام از مخاطبان خواسته شده برای هرگونه «همکاری» صرفاً از مسیرهای اعلامشده اقدام کنند.
انتشار چنین هشداری از سوی یک نهاد نظامی خارجی به زبان فارسی، آن هم با تأکید مستقیم بر ارتباط و همکاری، از نگاه ناظران اقدامی غیرمعمول و معنادار ارزیابی میشود؛ اقدامی که میتواند نشانهای از تشدید جنگ اطلاعاتی، افزایش فعالیت حسابهای جعلی و یا تحولات تازه در مناسبات امنیتی و رسانهای پیرامون ایران باشد.
از مردم میهنپرست ایرانی درخواست مینماییم لطفاً تنها راههای تماس رسمی ما را دنبال کرده و برای هرگونه همکاری با ما در ارتباط باشید.-- ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) February 12, 2026
صفحات و لینکهای درجشده در این پست (لینک در بیو)، تنها حسابهای رسمی و معتبر میباشند. pic.twitter.com/LhRuO8hX7v
