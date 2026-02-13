Friday, Feb 13, 2026

صفحه نخست » چپ جهانی کجاست؟ رضا فرمند

Reza_Farmand_2.jpg
نیم قرن است که بربران دینی رفیق را آواره کرده‌اند
رفیق، دشمن‌اش را هنوز میزبان‌اش در غرب می‌بیند
و این ژرف‌درّه را در بینش‌اش نمی‌تواند ببیند
*
نیم قرین است که بربران دینی ایران تسخیر کرده‌اند
و با بیل و کلنگ و بلدوزر دین‌شان
به جان ایران افتاده‌اند
این فاجعه را رفیق هنوز نمی‌تواند ببیند
و این ندیدین را از ایدئولوژی‌اش آموخته است
‌*
نیم قرن است که برابران دینی
ایران را هرجور که می‌خواهند می‌پیچانند
و با شیره‌های جان‌اش
دیوان و همباوران دینی‌شان را پروار می‌کنند
رفیق که همرزم شیخ است
این حقیقت ساده را نمی‌تواند ببیند
و این ندیدین را از ایدئولوژی‌اش آموخته است
*
مردمان که عصاره آگاهی‌‌‌اند
فریاد می‌زنند که : دشمن ما همین‌جاست
رفیق که آموزه‌های کمونیستی‌اش را ازبر است
دشمن ایران را هنوز بیرون از مرزها می‌جوید
*
رفیق چپ‌دین
همباران شرقی‌اش را نمی‌بیند
که پُشت و پناه شیخ‌اند
و تیرهای دوشکاها و تیربارهای‌اش را پُرمی‌کنند
دین سیاسی آیا
از ادیان دیگر پُرمایه تراست؟
*
آی رفیق چپ گرا!
آی رفیق انسان‌گرا!
اردوگاه انقلابی‌ات کجاست
که کشتارهای جوانان ایرانی را بازتاب دهد؟
اردوگاهی که برای فلسطین،
میدان‌ها و خیابان های شرق و غرب را پُر کرده بود؟
نفرت سیاسی از اسرائیل
نفرت سیاسی از آمریکا نیست که باطری شما
و چپ جهانی را شارژ می‌کند؟
*
رضا فرمند

