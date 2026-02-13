

نیم قرن است که بربران دینی رفیق را آواره کرده‌اند

رفیق، دشمن‌اش را هنوز میزبان‌اش در غرب می‌بیند

و این ژرف‌درّه را در بینش‌اش نمی‌تواند ببیند

*

نیم قرین است که بربران دینی ایران تسخیر کرده‌اند

و با بیل و کلنگ و بلدوزر دین‌شان

به جان ایران افتاده‌اند

این فاجعه را رفیق هنوز نمی‌تواند ببیند

و این ندیدین را از ایدئولوژی‌اش آموخته است

‌*

نیم قرن است که برابران دینی

ایران را هرجور که می‌خواهند می‌پیچانند

و با شیره‌های جان‌اش

دیوان و همباوران دینی‌شان را پروار می‌کنند

رفیق که همرزم شیخ است

این حقیقت ساده را نمی‌تواند ببیند

و این ندیدین را از ایدئولوژی‌اش آموخته است

*

مردمان که عصاره آگاهی‌‌‌اند

فریاد می‌زنند که : دشمن ما همین‌جاست

رفیق که آموزه‌های کمونیستی‌اش را ازبر است

دشمن ایران را هنوز بیرون از مرزها می‌جوید

*

رفیق چپ‌دین

همباران شرقی‌اش را نمی‌بیند

که پُشت و پناه شیخ‌اند

و تیرهای دوشکاها و تیربارهای‌اش را پُرمی‌کنند

دین سیاسی آیا

از ادیان دیگر پُرمایه تراست؟

*

آی رفیق چپ گرا!

آی رفیق انسان‌گرا!

اردوگاه انقلابی‌ات کجاست

که کشتارهای جوانان ایرانی را بازتاب دهد؟

اردوگاهی که برای فلسطین،

میدان‌ها و خیابان های شرق و غرب را پُر کرده بود؟

نفرت سیاسی از اسرائیل

نفرت سیاسی از آمریکا نیست که باطری شما

و چپ جهانی را شارژ می‌کند؟

*

رضا فرمند



