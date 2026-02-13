خلاصه مقاله امیرهادی انواری در ایران اینترنشنال

دو سناریو برای ایران آینده مطرح است: خوش‌بینانه و بدبینانه. سناریوهای بدبینانه عموماً با شبیه‌سازی ایران با کشورهایی چون سوریه طرح می‌شوند. در مقابل، سناریوهای واقع‌بینانه بر پایه پژوهش‌های «پروژه شکوفایی ایران» و مبتنی بر یافته‌های دانش اقتصاد و شرایط خاص ایران تدوین شده‌اند.

برای پاسخ به این پرسش که پس از جمهوری اسلامی چه خواهد شد، باید وضعیت فعلی را ترسیم کرد. در بهمن ۱۴۰۴، در حالی که جمهوری اسلامی همچنان حکومت مستقر بود، ده‌ها هزار ایرانی کشته شدند. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد و نرخ تورم سالانه به حدود ۴۵ درصد رسید. برای مقایسه، تورم عراق در سال ۲۰۰۲، پیش از سقوط صدام حسین، حدود ۱۹ درصد بود.

پس از سال‌ها تسهیلات تکلیفی و ایجاد بانک‌های غیردولتی، شبکه بانکی با بحران بی‌سابقه ورشکستگی روبه‌روست؛ از میان بانک‌های کشور، تنها ۹ بانک ورشکسته محسوب نمی‌شوند و دومینوی بحران به بانک سپه نیز رسیده است. هم‌زمان، در سال ۱۴۰۳ به‌دلیل ناتوانی در تأمین گاز و برق، از ۲۹۱ روز کاری، ۷۲ روز دست‌کم یک استان تعطیل بود. بنگاه‌های اقتصادی در پاییز ۱۴۰۴ تنها با ۳۹ درصد ظرفیت فعال بودند. مجموعه این داده‌ها نشان می‌دهد ایران حتی پیش از آغاز انقلاب ملی دی‌ماه ۱۴۰۴، وضعیتی شبیه کشور جنگ‌زده داشت.

سناریوهای بدبینانه

این سناریوها که از نیمه دهه ۹۰ و پس از تحولات سوریه و لبنان رواج یافتند، چند احتمال را مطرح می‌کنند:

جنگ و دخالت خارجی: حمله همسایگان یا حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب در خلأ قدرت. با این حال، پس از سقوط حکومت بعث در عراق و حکومت طالبان در افغانستان، حمله نظامی گسترده خارجی مشاهده نشد و ایجاد امنیت بیش از آنکه نظامی باشد، سیاسی است.

تجزیه و جنگ داخلی: درگیری نیروهای وفادار یا گروه‌های ایدئولوژیک به سبک لیبی و یمن. با این حال، در اعتراضات دی‌ماه، شعارهای مشترک در شهرهای مختلف سر داده شد و شکاف گسترده قومی یا مذهبی مشاهده نشد؛ هرچند خطر بالقوه باقی است.

بازتولید دیکتاتوری سپاه: در خلأ قدرت، سپاه با چهره‌ای کمتر مذهبی قدرت را در دست گیرد؛ اما همین نفوذ، عامل اصلی فشار خارجی است و پذیرش آن از سوی قدرت‌های خارجی بعید به نظر می‌رسد.

گذار فرسایشی: تداوم محاصره اقتصادی، مهاجرت نخبگان و فرسودگی اجتماعی.

نارضایتی از عدالت انتقالی: در صورت تعلل در رسیدگی به کشتار و فساد و مصادره اموال خارج‌شده، احتمال نارضایتی از دولت انتقالی و فعال‌شدن شبکه‌های وفادار به جمهوری اسلامی وجود دارد.