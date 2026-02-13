Friday, Feb 13, 2026

صفحه نخست » انتخاب با شما: «بچه شاه» یا «بچه خمینی»؟!؛ ف. م. سخن

IMG_4177.pngاِشکال بزرگ مجاهدین خلق ایران این است که گمان می کنند ظرفیت حافظه آدم ها در حد «دوری» -ماهی ی فراموشکار کارتون «در جست و جوی نمو» ست- که البته این طور نیست و حافظه کسانی که سال های گذشته را دیده اند و تاریخ مجاهدین خلق را می دانند چیزهایی در خود ثبت کرده است که قابل فراموش کردن نیست.

یکی دیگر از باورهای غلط مجاهدین این است که می توان تاریخ و سوابق آدم ها و سازمان ها را بسته به سلیقه ی روز تغییر داد مثلا اگر مجاهدین سه چهار سال اول انقلاب نکبت بار اسلامی، قربان صدقه ی حکومت اسلامی می رفتند و برای بقا و ماندگاری این نظام نکبت خود را به آب و آتش می زدند الان در سال ۱۴۰۴ می خواهند تا این واقعیت را صد و هشتاد درجه تغییر بدهند و جوری وانمود کنند که این ها انگار از همان روز اول انقلاب دشمن خونی خمینی و حکومت نکبت اسلامی بوده اند.

حالا به این ها کاری نداریم و فقط می پردازیم به شیوه ی صحبت کردن این ها و خوار و خفیف کردن دشمنان شان که این هم در نوع خود یگانه است و با خلق القابی که به نظر خودشان خیلی بامزه و کوبنده است سعی در خرد و خاکشیر کردن شخصیت طرف مقابل شان می کنند.

این روزها حتما عبارت «بچه ی شاه» را از طرف دشمنان شاهزاده رضا پهلوی زیاد شنیده اید. مجاهدین ظاهرا از این موضوع غافل اند که آدم ها با شیوه ی حرف زدن و اصطلاح هایی که به کار می بَرَند خود را به دیگران می شناسانند بدون این که نیازی به توضیح زیادی داشته باشند.

مثلا من تا کلمه ی «اتنیک» از کسی می شنوم ذهن ام بلافاصله به این سمت می رود که طرف «تجزیه طلب» است یا کسی که کلمه ی «تکثر» به کار می برد «جمهوری خواه به اضافه ی خودمختاری خواه» است!

این «بچه ی شاه» هم مثلا اصطلاح اهانت آمیز مجاهدین خلق به شاهزاده رضا پهلوی ست! والله در گذشته بچه ی شاه بودن افتخار بود نه بچه ی گدا یا بچه ی خلافکار بودن.

اما این هم عیبی ندارد. فقط یک سوال هم من از مجاهدین خلق دارم و آن این که آیا بچه ی شاه بودن بهتر است یا بچه ی خمینی بودن؟ بچه ی بیولوژیک و واقعی شاه بودن بهتر است یا بچه ی دو پدر (خمینی و طالقانی) بودن که معلوم هم نیست که بالاخره کدام پدر پدر این ها بوده است بودن؟!

خب برای این که به من نگویند تو داری تهمت می زنی دو سه تا مدرک بیمارستانی اینجا می گذارم تا بچه هایی که از بابا ننه ی مجاهدین خبر ندارند و دنبال این ها با پرچم زرد حزب الله لبنان راه می افتند خبردار شوند که پدر بزرگ شان کیست و دستکم به دیگران به تمسخر نگویند «بچه ی شاه»! :)

IMG_4178.jpeg

IMG_4181.jpeg

مطلب بعدی...
1212.jpg
تفاوت خامنه ای در جنگ با دیگر رهبران جهان

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar13.jpg
در مورد ارتباط روزبه اسکندری و سران جمهوری اسلامی چه میدانید؟
one13.jpg
اختتامیه سرد جشنواره حکومتی فجر
tv13.jpg
مگان مارکل در در پارامونت استودیوی لس آنجلس
newso.jpg
حفظ عضلات در سالمندی فقط با پیاده روی ممکن نیست، این ۶ تمرین ساده را انجام دهید
daily.jpg
محمدرضا شریفی نیا تواب دهه شصت
goftar12.jpg
حواشی سیرک ۲۲ بهمن بعد از کشتار خونین
tv12-1.jpg
تصاویری از زندگی خصوصی جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا
one8-1.jpg
تصاویری از حضور نظامی ارتش شاهنشاهی در شورش ظفار درعمان

از سایت های دیگر

راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی
محققان: بارداری بدون نیاز به اسپرم مردان امکانپذیراست
میوه و سبزی که خطر مرگ از بیماری قلبی را کاهش می‌دهند
هنرمند معروف و شایعه رابطه عاشقانه او با باراک اوباما

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
دوران محمدرضا شاهی؛ شاه و شهبانو در نروژ
tv11.jpg
سفر کیتی پری و جاستین ترودو به سوییس
goftar12-1.jpg
تصاویری از ليلايا، دختر خوانده ى گلشیفته فراهانی و ساکن برزیل
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
one12.jpg
تصاویری از سلطان قابوس که درگذشت
oholic19-1.jpg
سومین جشن عروسی ریاض محرز و تیلور وارد در ویلای مجلل خاندان گوچی

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy