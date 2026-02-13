اِشکال بزرگ مجاهدین خلق ایران این است که گمان می کنند ظرفیت حافظه آدم ها در حد «دوری» -ماهی ی فراموشکار کارتون «در جست و جوی نمو» ست- که البته این طور نیست و حافظه کسانی که سال های گذشته را دیده اند و تاریخ مجاهدین خلق را می دانند چیزهایی در خود ثبت کرده است که قابل فراموش کردن نیست.

یکی دیگر از باورهای غلط مجاهدین این است که می توان تاریخ و سوابق آدم ها و سازمان ها را بسته به سلیقه ی روز تغییر داد مثلا اگر مجاهدین سه چهار سال اول انقلاب نکبت بار اسلامی، قربان صدقه ی حکومت اسلامی می رفتند و برای بقا و ماندگاری این نظام نکبت خود را به آب و آتش می زدند الان در سال ۱۴۰۴ می خواهند تا این واقعیت را صد و هشتاد درجه تغییر بدهند و جوری وانمود کنند که این ها انگار از همان روز اول انقلاب دشمن خونی خمینی و حکومت نکبت اسلامی بوده اند.

حالا به این ها کاری نداریم و فقط می پردازیم به شیوه ی صحبت کردن این ها و خوار و خفیف کردن دشمنان شان که این هم در نوع خود یگانه است و با خلق القابی که به نظر خودشان خیلی بامزه و کوبنده است سعی در خرد و خاکشیر کردن شخصیت طرف مقابل شان می کنند.

این روزها حتما عبارت «بچه ی شاه» را از طرف دشمنان شاهزاده رضا پهلوی زیاد شنیده اید. مجاهدین ظاهرا از این موضوع غافل اند که آدم ها با شیوه ی حرف زدن و اصطلاح هایی که به کار می بَرَند خود را به دیگران می شناسانند بدون این که نیازی به توضیح زیادی داشته باشند.