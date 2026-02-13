اِشکال بزرگ مجاهدین خلق ایران این است که گمان می کنند ظرفیت حافظه آدم ها در حد «دوری» -ماهی ی فراموشکار کارتون «در جست و جوی نمو» ست- که البته این طور نیست و حافظه کسانی که سال های گذشته را دیده اند و تاریخ مجاهدین خلق را می دانند چیزهایی در خود ثبت کرده است که قابل فراموش کردن نیست.
یکی دیگر از باورهای غلط مجاهدین این است که می توان تاریخ و سوابق آدم ها و سازمان ها را بسته به سلیقه ی روز تغییر داد مثلا اگر مجاهدین سه چهار سال اول انقلاب نکبت بار اسلامی، قربان صدقه ی حکومت اسلامی می رفتند و برای بقا و ماندگاری این نظام نکبت خود را به آب و آتش می زدند الان در سال ۱۴۰۴ می خواهند تا این واقعیت را صد و هشتاد درجه تغییر بدهند و جوری وانمود کنند که این ها انگار از همان روز اول انقلاب دشمن خونی خمینی و حکومت نکبت اسلامی بوده اند.
حالا به این ها کاری نداریم و فقط می پردازیم به شیوه ی صحبت کردن این ها و خوار و خفیف کردن دشمنان شان که این هم در نوع خود یگانه است و با خلق القابی که به نظر خودشان خیلی بامزه و کوبنده است سعی در خرد و خاکشیر کردن شخصیت طرف مقابل شان می کنند.
این روزها حتما عبارت «بچه ی شاه» را از طرف دشمنان شاهزاده رضا پهلوی زیاد شنیده اید. مجاهدین ظاهرا از این موضوع غافل اند که آدم ها با شیوه ی حرف زدن و اصطلاح هایی که به کار می بَرَند خود را به دیگران می شناسانند بدون این که نیازی به توضیح زیادی داشته باشند.
مثلا من تا کلمه ی «اتنیک» از کسی می شنوم ذهن ام بلافاصله به این سمت می رود که طرف «تجزیه طلب» است یا کسی که کلمه ی «تکثر» به کار می برد «جمهوری خواه به اضافه ی خودمختاری خواه» است!
این «بچه ی شاه» هم مثلا اصطلاح اهانت آمیز مجاهدین خلق به شاهزاده رضا پهلوی ست! والله در گذشته بچه ی شاه بودن افتخار بود نه بچه ی گدا یا بچه ی خلافکار بودن.
اما این هم عیبی ندارد. فقط یک سوال هم من از مجاهدین خلق دارم و آن این که آیا بچه ی شاه بودن بهتر است یا بچه ی خمینی بودن؟ بچه ی بیولوژیک و واقعی شاه بودن بهتر است یا بچه ی دو پدر (خمینی و طالقانی) بودن که معلوم هم نیست که بالاخره کدام پدر پدر این ها بوده است بودن؟!
خب برای این که به من نگویند تو داری تهمت می زنی دو سه تا مدرک بیمارستانی اینجا می گذارم تا بچه هایی که از بابا ننه ی مجاهدین خبر ندارند و دنبال این ها با پرچم زرد حزب الله لبنان راه می افتند خبردار شوند که پدر بزرگ شان کیست و دستکم به دیگران به تمسخر نگویند «بچه ی شاه»! :)
