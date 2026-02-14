بی بی سی - رضا پهلوی که برای سخنرانی در جمع مخالفان حکومت ایران به محل برگزاری تجمع مونیخ آمده، در آغاز سخنانش گفت: «اگر اشتباه نکنم یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌هایی است که تا به‌حال گردهم جمع شده‌ایم.»

آقای پهلوی گفت: «میلیون‌ها نفر از مردم نقاط مختلف، اقوام، زبان‌ها، ادیان و گرایشات مختلف در چهار گوشه کشور عزیزمان در این پیکار ملی برای آزادی متحد و یکصدا کنار هم ایستاده‌اند. دشمنان سعی دارند ادعا کنند که مردم ایران اتفاق نظر و اتحاد ندارند. این یک دروغ محض است و شما مردم داخل ثابت کردید.»

او گفت: «حرف اول من به هم‌میهنان شجاع و مبارزمان در داخل کشور است. بدانید که تنها نیستید و در این مبارزه دنیا امروز با شما ایستاده است.»

به گفته شاهزاده رضا پهلوی، «پس از گذشت نزدیک به نیم قرن، پس از دهه‌ها مماشات جهان با این نظام سرکوب‌گر و چندین نهضت آزادی‌خواهی مردم که نتوانستیم به نتیجه نهایی برسانیم، اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که به قول شما این آخرین نبرد است.» شاهزاده رضا پهلوی در گردهمایی ایرانیان در مونیخ سخنرانی کرد. او با تاکید بر اتحاد ایرانیان گفت: «حرف من به هم‌میهنان شجاع در داخل ایران است؛ بدانید و ببینید که تنها نیستید و صدای شما به جهانیان رسیده است.» pic.twitter.com/epZgS62EQL -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 14, 2026

او خطاب به جمعیت گفت: «شما ایرانیان نشان داده‌اید که مدام در صحنه هستید تا صدای هم‌میهنان خود را به جهانیان برسانید و دیدم که با چه رفتار صحیح، متمدنانه و هوشمندانه‌ای نگذاشتید که حاشیه‌سازی‌ها باعث نفاق و درگیری شود. شما به تمام جهانیان نشان دادید با برخوردتان با مقامات انتظامی، رفتارتان با کشورها و کسانی که کنارتان ایستاده‌اند بی‌نظیر و الگو بوده است. من به همه شما از ته دل افتخار می‌کنم.»