بی بی سی - رضا پهلوی که برای سخنرانی در جمع مخالفان حکومت ایران به محل برگزاری تجمع مونیخ آمده، در آغاز سخنانش گفت: «اگر اشتباه نکنم یکی از بزرگترین جمعیتهایی است که تا بهحال گردهم جمع شدهایم.»
آقای پهلوی گفت: «میلیونها نفر از مردم نقاط مختلف، اقوام، زبانها، ادیان و گرایشات مختلف در چهار گوشه کشور عزیزمان در این پیکار ملی برای آزادی متحد و یکصدا کنار هم ایستادهاند. دشمنان سعی دارند ادعا کنند که مردم ایران اتفاق نظر و اتحاد ندارند. این یک دروغ محض است و شما مردم داخل ثابت کردید.»
او گفت: «حرف اول من به هممیهنان شجاع و مبارزمان در داخل کشور است. بدانید که تنها نیستید و در این مبارزه دنیا امروز با شما ایستاده است.»
به گفته شاهزاده رضا پهلوی، «پس از گذشت نزدیک به نیم قرن، پس از دههها مماشات جهان با این نظام سرکوبگر و چندین نهضت آزادیخواهی مردم که نتوانستیم به نتیجه نهایی برسانیم، اکنون به مرحلهای رسیدهایم که به قول شما این آخرین نبرد است.»
او خطاب به جمعیت گفت: «شما ایرانیان نشان دادهاید که مدام در صحنه هستید تا صدای هممیهنان خود را به جهانیان برسانید و دیدم که با چه رفتار صحیح، متمدنانه و هوشمندانهای نگذاشتید که حاشیهسازیها باعث نفاق و درگیری شود. شما به تمام جهانیان نشان دادید با برخوردتان با مقامات انتظامی، رفتارتان با کشورها و کسانی که کنارتان ایستادهاند بینظیر و الگو بوده است. من به همه شما از ته دل افتخار میکنم.»
آقای پهلوی گفت: «بر خلاف این نظام فاسد سرکوبگر کودککش، شما نماد یک فرهنگ و تمدن عظیم هستید و در فردای آزاد ایران به جهانیان ثابت خواهید کرد که ما چه ملت بزرگی هستیم. ملت کبیری هستیم که ایرانمان را پس خواهیم گرفت.»