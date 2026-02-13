Friday, Feb 13, 2026

صفحه نخست » واکنش نرگس محمدی به صحبت‌های جنجالی همسرش

nm.jpgرادیو فردا - بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد واکنش‌ها و مواضع این برندۀ جایزۀ صلح نوبل درباره کشتار هولناک معترضان توسط جمهوری اسلامی و دیگر مسائل روز، در زمان دسترسی به او، تنها از سوی خودش اعلام می‌شود.

🔸در این پُست که جمعه، ۲۴ بهمن در صفحه خانم محمدی در شبکۀ ایکس منتشر شده، آمده: «هرگونه اظهارنظر افراد مرتبط با نرگس محمدی، از جمله خانواده، دوستان یا اطرافیان او، صرفاً بیانگر دیدگاه‌های شخصی آنان است و به‌هیچ‌وجه بازتاب‌دهندۀ مواضع نرگس محمدی که بیش از دو ماه است در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در مشهد به‌سر می‌برد و هیچ‌گونه راه ارتباطی با او وجود ندارد، نیست.»

🔸این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که تازه‌ترین اظهارات تقی رحمانی، همسر خانم محمدی که از فعالان سیاسی شناخته‌شده است، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی برانگیخت.

🔸آقای رحمانی به تازگی گفته وقتی در جریان اعتراضات اخیر، اماکنی که اهداف مشروع معرفی شدند، مورد حمله قرار گرفتند، مأموران آن اماکن برای «دفاع از خود» به معترضان شلیک کردند.

🔸بعد از انتقادها از آقای رحمانی، خود او در پستی در شبکه ایکس توضیح داد: «بعد از هر فاجعه، با بررسی ابعاد مختلف آن، نقاط قوت و ضعف و همچنین محدودیت‌های خودم را تحلیل کنم تا از تکرار آن فاجعه جلوگیری كرد. اين كار به معنی درستی كشتار مردم نيست. جنايت نظام سر جای خود محكوم است.»

مطلب بعدی...
rahmani22.jpg
ثبت رسمی شرکت خانوادگی نرگس محمدی و تقی رحمانی در پاریس

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar13.jpg
در مورد ارتباط روزبه اسکندری و سران جمهوری اسلامی چه میدانید؟
one13.jpg
اختتامیه سرد جشنواره حکومتی فجر
tv13.jpg
مگان مارکل در در پارامونت استودیوی لس آنجلس
newso.jpg
حفظ عضلات در سالمندی فقط با پیاده روی ممکن نیست، این ۶ تمرین ساده را انجام دهید
daily.jpg
محمدرضا شریفی نیا تواب دهه شصت
goftar12.jpg
حواشی سیرک ۲۲ بهمن بعد از کشتار خونین
tv12-1.jpg
تصاویری از زندگی خصوصی جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا
one8-1.jpg
تصاویری از حضور نظامی ارتش شاهنشاهی در شورش ظفار درعمان

از سایت های دیگر

چه کسی آمریکایی‌های مقیم ایران را ‌می‌کشت؟
کسانی که با انگیزه‌هایی مشکوک امروز برای دکتر محمد مصدق اشک تمساح می‌ریزند
جانور عجیبی که رابطه جنسی را به خواب ترجیح می‌دهد
منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
دوران محمدرضا شاهی؛ شاه و شهبانو در نروژ
tv11.jpg
سفر کیتی پری و جاستین ترودو به سوییس
goftar12-1.jpg
تصاویری از ليلايا، دختر خوانده ى گلشیفته فراهانی و ساکن برزیل
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
one12.jpg
تصاویری از سلطان قابوس که درگذشت
oholic19-1.jpg
سومین جشن عروسی ریاض محرز و تیلور وارد در ویلای مجلل خاندان گوچی

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy