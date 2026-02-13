رادیو فردا - بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد واکنش‌ها و مواضع این برندۀ جایزۀ صلح نوبل درباره کشتار هولناک معترضان توسط جمهوری اسلامی و دیگر مسائل روز، در زمان دسترسی به او، تنها از سوی خودش اعلام می‌شود.



🔸در این پُست که جمعه، ۲۴ بهمن در صفحه خانم محمدی در شبکۀ ایکس منتشر شده، آمده: «هرگونه اظهارنظر افراد مرتبط با نرگس محمدی، از جمله خانواده، دوستان یا اطرافیان او، صرفاً بیانگر دیدگاه‌های شخصی آنان است و به‌هیچ‌وجه بازتاب‌دهندۀ مواضع نرگس محمدی که بیش از دو ماه است در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در مشهد به‌سر می‌برد و هیچ‌گونه راه ارتباطی با او وجود ندارد، نیست.»



🔸این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که تازه‌ترین اظهارات تقی رحمانی، همسر خانم محمدی که از فعالان سیاسی شناخته‌شده است، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی برانگیخت.



🔸آقای رحمانی به تازگی گفته وقتی در جریان اعتراضات اخیر، اماکنی که اهداف مشروع معرفی شدند، مورد حمله قرار گرفتند، مأموران آن اماکن برای «دفاع از خود» به معترضان شلیک کردند.



🔸بعد از انتقادها از آقای رحمانی، خود او در پستی در شبکه ایکس توضیح داد: «بعد از هر فاجعه، با بررسی ابعاد مختلف آن، نقاط قوت و ضعف و همچنین محدودیت‌های خودم را تحلیل کنم تا از تکرار آن فاجعه جلوگیری كرد. اين كار به معنی درستی كشتار مردم نيست. جنايت نظام سر جای خود محكوم است.»