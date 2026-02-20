صادق زیباکلام
🔹️صحبتی از من مدتهاست پخش شده، مبنی بر اینکه «اگر نظام در معرض سقوط قرار بگیرد، من اسلحه برداشته و از آن بدفاع برمیخیزم». بسیاری از مخاطبینم، بالأخص بعد از اعتراضات دیماه و رفتاری که با معترضین صورت گرفت، با ناباوری توأم با تأسف از من میپرسند که آیا شما چنین چیزی گفتهاید؟ و مخالفینم با شادمانی آنرا بازپخش میکنند. چند نکته را میبایستی در خصوص آن جمله توضیح دهم.
🔹️نخست آنکه آن جمله بخشی از یک گفتگوی مفصل با خانم شیما شهرابی است که قبلاً در دانشگاه تهران دانشجوی من بودند در «ایرانوایر» حدود ۹ سال پیش.
🔹ثانیاً که قلب قضیه است، اگر به مصاحبه توجه شود، همۀ حرفم آنست که فروپاشی نظام آنقدر تبعات نامطلوبی برای کشور ببار میاورد، که منی که فرق تفنگ و فشنگ را نمیدانم، حاضرم اسلحه بدست بگیرم بمنظور جلوگیری از فروپاشی نظام. بهیچوجه موضوع این نیست که چون عملکرد نظام مطلوب است، نبایستی بگذاریم سقوط کند. بلکه بحث بر سر «تبعات نامطلوب فروپاشی نظام» است.
