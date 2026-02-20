ایران اینترنشنال - بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی برای در امان ماندن نیروها، تجهیزات و خودروهای سرکوبش از حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل، از برخی ورزشگاهها و استادیومهای فوتبال در شهرهای مختلف به عنوان محل تجمع و استقرار این نیروهای نظامی و امنیتی استفاده میکند.
طبق این اطلاعات، ورزشگاه نقش جهان اصفهان، استادیوم خانگی باشگاه سپاهان، در روزهای اخیر به یکی از نقاط تجمع و استقرار خودروهای آبپاش و خودروها و موتورهای یگان ویژه تبدیل شده است.
پیشتر نیز گزارشهایی درباره استفاده مشابه از مجموعه ورزشی پاس قوامین منتشر شده بود.
بر اساس این اطلاعات، مسابقهای که قرار بود در این استادیوم برگزار شود، یک روز به تعویق افتاد تا نیروهای مستقر را تخلیه کنند و شرایط برای برگزاری بازی فراهم شود.
در جریان «جنگ ۱۲ روزه» نیز برخی ورزشگاهها مانند استادیوم آزادی، به عنوان محل تجمع و آمادهسازی نیروهای امنیتی استفاده شده بودند.
در سالهای گذشته نیز گزارشها و تصاویر متعددی از تجمع نیروهای سرکوب در استادیومهای مختلف منتشر شده بود. از جمله در جریان اعتراضات جنبش سبز، استادیوم امجدیه و همچنین سالن حجاب، هر دو در مرکز تهران، محل استقرار تجهیزات و نیروهای سرکوب بودند.
همزمان با دریافت این اطلاعات، تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند شماری از مردم، پنجرههای خانههای خود را با چسب مستحکم کردهاند تا در صورت وقوع انفجار، از شکستن شیشهها جلوگیری شود.
گزارشها همچنین حاکی است برخی شهروندان با مراجعه به مراکز خرید، در حال ذخیره مایحتاج و مواد خوراکی برای یک دوره درگیری احتمالی هستند.
وبسایت خبری اکسیوس ۲۹ بهمن در گزارشی نوشت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به جنگی بزرگ با ایران نزدیک میشود.
منابع آگاه به این رسانه گفتند حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی و وقوع یک جنگ گسترده، میتواند «زودتر و در ابعادی بسیار فراتر از آنچه تصور میشود»، آغاز شود.
جلسات سپاه پاسداران در بیمارستانها
همزمان با افزایش احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی و تشدید تنشهای منطقهای، یک منبع مطلع در حوزه بهداشت و درمان در تهران به ایراناینترنشنال گفت که در روزهای اخیر شماری از فرماندهان نظامی و نیروهای سپاه پاسداران، جلسات خود را در فضای این مرکز درمانی برگزار کردهاند.
به گفته این فرد مطلع، حضور افراد با همراهی تیمهای حفاظتی و برگزاری نشستهای غیرمرتبط با امور درمانی، موجب نگرانی کارکنان شده است.
