طبق این اطلاعات، ورزشگاه نقش جهان اصفهان، استادیوم خانگی باشگاه سپاهان، در روزهای اخیر به یکی از نقاط تجمع و استقرار خودروهای آب‌پاش و خودروها و موتورهای یگان ویژه تبدیل شده است.

پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره استفاده مشابه از مجموعه ورزشی پاس قوامین منتشر شده بود.

بر اساس این اطلاعات، مسابقه‌ای که قرار بود در این استادیوم برگزار شود، یک روز به تعویق افتاد تا نیروهای مستقر را تخلیه کنند و شرایط برای برگزاری بازی فراهم شود.

در جریان «جنگ ۱۲ روزه» نیز برخی ورزشگاه‌ها مانند استادیوم آزادی، به عنوان محل تجمع و آماده‌سازی نیروهای امنیتی استفاده شده بودند.

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌ها و تصاویر متعددی از تجمع نیروهای سرکوب در استادیوم‌های مختلف منتشر شده بود. از جمله در جریان اعتراضات جنبش سبز، استادیوم امجدیه و همچنین سالن حجاب، هر دو در مرکز تهران، محل استقرار تجهیزات و نیروهای سرکوب بودند.

هم‌زمان با دریافت این اطلاعات، تصاویر رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند شماری از مردم، پنجره‌های خانه‌های خود را با چسب مستحکم کرده‌اند تا در صورت وقوع انفجار، از شکستن شیشه‌ها جلوگیری شود.